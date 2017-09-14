Хоча моє імхо --- до дупи ота впертість і т.д. отих дипломатів. Саме вояки отим своїм спротивом довели отим партнерам, що можна і треба постачати зброю-гроші Україні. Навіть якщо б наші дипломати у рот води набрали.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Дві причини: Про це пише CNN із посиланням на джерела з його оточення. За їхніми даними, нещодавно він заслухав доповідь директора Центрального розвідувального управління Вільямі Бернса, у якій повідомлялося про важку ситуацію на фронті в Україні та глобальні наслідки бездіяльності США. "Брифінг залишив незабутнє враження, і Джонсон дедалі більше переконувався, що доля західної демократії лежить на його плечах", - розповіли близькі до політика люди.
Другою причиною стало те, що старший син спікера планує вступити до Військово-морської академії. "Говорячи прямо, я б краще послав кулі в Україну, ніж американських хлопчиків. Цієї осені мій син збирається вступити до Військово-морської академії. Для мене це випробування з бойовою стрільбою, як і для багатьох американських сімей. Це не гра, це не жарт", - говорив він журналістам. https://www.unian.ua/world/pomoshch-ot- ... 12321.html Доля західної демократії. Життя американських хлопчиків.
І партнери не зобов'язані нам?! По теорії Україні повинні силоміць оті гроші та зброю впихувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Every time mad-eyed blond blunderbuss Marjorie Taylor Greene opens her big, loud, expletive-fueled mouth, I feel like some of my brain cells spontaneously die.
Since she first appeared on the Washington scene after the 2016 election, “MTG” has proven herself to be a trash-talking, cerebrally challenged, shockingly shameless, attention-grabbing political Barbie for whom no conspiracy theory is ever bonkers enough to reject.
She claimed mass shootings like those at Sandy Hook Elementary School in Connecticut and Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, were “false flag” operations.
She suggested the 9/11 attacks were part of a government conspiracy and that no plane hit the Pentagon.
She said California wildfires might have been ignited by a space laser controlled by a Jewish cabal that included the Rothschild banking firm.
Она заявила, что массовые расстрелы, подобные тем, что произошли в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте и средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, были операциями «под ложным флагом».
Она предположила, что теракты 11 сентября были частью правительственного заговора и что ни один самолет не врезался в Пентагон.
Она сказала, что лесные пожары в Калифорнии могли быть вызваны космическим лазером, которым управляла еврейская клика, в которую входила банковская фирма Ротшильдов.
Она утверждала, что Билл и Хиллари Клинтон убили своих политических соперников, в том числе Джона Кеннеди-младшего, в авиакатастрофе.
budivelnik ще пару місяців назад Хвахівці з Укренерго в тельавізору чесали як гарно перезимували і перспективи як електрику за кордон продавати. Зараз вже говорящі голови в марафоні кажуть що не треба українцям заморозку закладати на зиму. В мене також дві по двісті літрів скрині. З м'ясним та ягодами, фруктами. Треба сідать та їсти.
detroytred написав:До речі, навіть не почну по полицях оту маячню розбирати.
А що розбирати -якщо все по поличкам. Є ситуація що два бувших військовослужбовці ЗСУ - розстріляли поліцейського? Є Звільнили їх з ЗСУ за 24 години до розстрілу( даю 90% що заднім числом) - звільнили Виявилось що вони крали гранати і збирались втікати - виявилось. Ці двоє ГЕРОЇ? - чи ПОКИДЬКИ?
Марія Певчих з ФБК випустила фільм "Предатели" (80-85% інформації вже роками в інтернеті, але декілька невідомих фактів
дехто роками тут намагався відбілити репутацію комуністів і совка взагалі, здається він немає уяви як роками жили партійні бонзи (починаючи з секретаря місткому маленького міста десь за Уралом і до секретарів цк)