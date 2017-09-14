fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун". Шо скажуть знавці, які стверджували, що в Україні ракети не виробляються?
Хто пише? Хто стверджував? Що сказати-то хотіли і кому?
А про ракети ще в лютому прямо сказав Камишін: *Найважливішою збройною програмою України наразі є ракетна програма. Про це сказав міністр із питань стратегічної промисловості Олександр Камишін на форумі, що проходить нині в Києві. Він відмовився розкривати деталі, але зазначив, що виготовлена зброя вже була успішно задіяна. "Але про неї (ракетну програму – Ред.) я скажу не більше ніж сказав мій президент. Що у нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів", – сказав він. https://lb.ua/society/2024/02/25/600256 ... snogo.html
Україна хоче спочатку узгодити без Росії підсумковий документ щодо закінчення війни, — Зеленський про саміт миру у Швейцарії
"Я думаю, що до саміту приєднаються понад 80 країн. Я думаю, що ми вийдемо з результатом. Принаймні за трьома пунктами. Якщо весь світ домовиться, що це справедливо, потім ми знайдемо формат, як зробити так, щоб на це пішла Росія. Я в цьому впевнений, що будуть сильні країни, здатні дотиснути політично Російську Федерацію. Так було вже із зерновою ініціативою", – заявив президент.
fler написав:Після 58 років не беруть (хіба якийсь виключний випадок) - можна спитати у військових. Держава не хоче марно витрачати гроші на підготовку та забезпечення тих, кого через рік-півтора треба звільняти.
В моєму варіанті -ситуація трошки інша 1 Мене готувати не треба , я готовий психологічно і професійно 2 Фізіологічно -мене вистарчить на тиждень/місяць..і після цього або 5 млн інвалідність , або 15 млн... Тому наше ЗСУ не настільки багате , щоб платити якомусь максимум кулеметнику - такі гроші.
Все розвивається по синусоїді 1 Шок першої половини 2022 2 Радість що огризаємось і даєм по зубам другої половини 2022 3 Завищені очікування від першої половини 2023 4 Підготовка до найгіршого в другій половині 2023 5 Нервозність першого кварталу 2024 6 Обережний оптимізм квітня 2024.... В травні зявиться надія...або не зявиться і перейдемо до п4.
Але надія вмирає останньою.. Тому спочатку зявиться обережний оптимізм травня-липня 2024 А вже потім можливо й посмішка.
budivelnik написав:Все розвивається по синусоїді 1 Шок першої половини 2022 2 Радість що огризаємось і даєм по зубам другої половини 2022 3 Завищені очікування від першої полПовини 2023 4 Підготовка до найгіршого в другій половині 2023 5 Нервозність першого кварталу 2024 6 Обережний оптимізм квітня 2024.... В травні зявиться надія...або не зявиться і перейдемо до п4.
Але надія вмирає останньою.. Тому спочатку зявиться обережний оптимізм травня-липня 2024 А вже потім можливо й посмішка.