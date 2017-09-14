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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78267827782878297830>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:12

Обираємо

Що гірше для ухилянта?
1) ч.1 ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України";

2.) ч.2 ст. 342 "Опір представникові державної влади;

3.) ч.4 ст.345" Загрози насильством представнику держвлади;

4.) ч.2 ст. 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця;

5.) ст. 293 "Групове порушення громадського порядку " Кримінального кодексу України.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:14

Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".
Шо скажуть знавці, які стверджували, що в Україні ракети не виробляються?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:25

  fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".
Шо скажуть знавці, які стверджували, що в Україні ракети не виробляються?

Хто пише? Хто стверджував?
Що сказати-то хотіли і кому?

А про ракети ще в лютому прямо сказав Камишін:
*Найважливішою збройною програмою України наразі є ракетна програма.
Про це сказав міністр із питань стратегічної промисловості Олександр Камишін на форумі, що проходить нині в Києві. Він відмовився розкривати деталі, але зазначив, що виготовлена зброя вже була успішно задіяна.
"Але про неї (ракетну програму – Ред.) я скажу не більше ніж сказав мій президент. Що у нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів", – сказав він.
https://lb.ua/society/2024/02/25/600256 ... snogo.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:35

переговори заради переговорів...

Україна хоче спочатку узгодити без Росії підсумковий документ щодо закінчення війни, — Зеленський про саміт миру у Швейцарії

"Я думаю, що до саміту приєднаються понад 80 країн. Я думаю, що ми вийдемо з результатом. Принаймні за трьома пунктами. Якщо весь світ домовиться, що це справедливо, потім ми знайдемо формат, як зробити так, щоб на це пішла Росія. Я в цьому впевнений, що будуть сильні країни, здатні дотиснути політично Російську Федерацію. Так було вже із зерновою ініціативою", – заявив президент.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:37

  fler написав:Після 58 років не беруть (хіба якийсь виключний випадок) - можна спитати у військових. Держава не хоче марно витрачати гроші на підготовку та забезпечення тих, кого через рік-півтора треба звільняти.
В моєму варіанті -ситуація трошки інша
1 Мене готувати не треба , я готовий психологічно і професійно
2 Фізіологічно -мене вистарчить на тиждень/місяць..і після цього або 5 млн інвалідність , або 15 млн...
Тому наше ЗСУ не настільки багате , щоб платити якомусь максимум кулеметнику - такі гроші.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
вчіться як треба воювати :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:40

  unicdima написав:Зображення
вчіться як треба воювати :D

У вас точно пенсия по инвалидности? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Соскін сьогодні у Шелеста повний оптимізму
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:52

Все розвивається по синусоїді
1 Шок першої половини 2022
2 Радість що огризаємось і даєм по зубам другої половини 2022
3 Завищені очікування від першої половини 2023
4 Підготовка до найгіршого в другій половині 2023
5 Нервозність першого кварталу 2024
6 Обережний оптимізм квітня 2024....
В травні зявиться надія...або не зявиться і перейдемо до п4.

Але надія вмирає останньою..
Тому спочатку зявиться обережний оптимізм травня-липня 2024
А вже потім можливо й посмішка.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:57

  budivelnik написав:Все розвивається по синусоїді
1 Шок першої половини 2022
2 Радість що огризаємось і даєм по зубам другої половини 2022
3 Завищені очікування від першої полПовини 2023
4 Підготовка до найгіршого в другій половині 2023
5 Нервозність першого кварталу 2024
6 Обережний оптимізм квітня 2024....
В травні зявиться надія...або не зявиться і перейдемо до п4.

Але надія вмирає останньою..
Тому спочатку зявиться обережний оптимізм травня-липня 2024
А вже потім можливо й посмішка.

Про травень поки отаке:
"Українська розвідка попереджає: травень 2024 року стане важким періодом як для ЗСУ, так і для всієї країни."
https://tsn.ua/exclusive/vazhkiy-period ... 63284.html

Хоча повинно бути навпаки -- з постачанням зброї буде ж купа захопливих історій по знищенню ворога.

Може заплутують...
detroytred
 
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