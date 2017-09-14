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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7827782878297830>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:58

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Все розвивається по синусоїді
1 Шок першої половини 2022
2 Радість що огризаємось і даєм по зубам другої половини 2022
3 Завищені очікування від першої полПовини 2023
4 Підготовка до найгіршого в другій половині 2023
5 Нервозність першого кварталу 2024
6 Обережний оптимізм квітня 2024....
В травні зявиться надія...або не зявиться і перейдемо до п4.

Але надія вмирає останньою..
Тому спочатку зявиться обережний оптимізм травня-липня 2024
А вже потім можливо й посмішка.

Про травень поки отаке:
"Українська розвідка попереджає: травень 2024 року стане важким періодом як для ЗСУ, так і для всієї країни."
https://tsn.ua/exclusive/vazhkiy-period ... 63284.html

Хоча повинно бути навпаки -- з постачанням зброї буде ж купа захопливих історій по знищенню ворога.

Може заплутують...

дик, 21 травня
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:02

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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:02

  detroytred написав:травень 2024 року стане важким періодом як для ЗСУ, так і для всієї країни."
https://tsn.ua/exclusive/vazhkiy-period ... 63284.html

Хоча повинно бути навпаки -- з постачанням зброї буде ж купа захопливих історій по знищенню ворога.
Ми нічого наочно не побачим в травні-липні.....
Зброя- прийде
Шороху - наведемо
Але
Спочатку будемо зупиняти , потім будемо покращувати свої плани на майбутнє...і тільки тоді коли ворог почне відкочуватись як під Купянськом або Херсоном - тоді й зявиться ВРАЖЕННЯ про покращення у НАСЕЛЕННЯ.

Так Генштаб побачить позитивні(чи негативні) тенденції відразу
Але в мене немає ні інсайду в Генштабі, ні кришталевої кулі...
А військові(особливо генштабісти) народ своєрідний, це не розвідник в інфопросторі....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:07

Алярма!! ))


МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:11

  Xenon написав:Алярма!! ))


МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html

це просто подарок бігунцям-уєзжашкам, є повні підстави тепер подаватися не тільки на біженство а й на громадянство
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:14

  flyman написав:це просто подарок бігунцям-уєзжашкам, є повні підстави тепер подаватися не тільки на біженство а й на громадянство

Щоб податися на громадянство майже в усіх країнах світу потрібно прожити в карїні мінімум 5-10 років + мова + робота +++ ще куча всякого
Xenon
 
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Xenon
Німці ВЖЕ поміняли своє Законодавство -тепер в низ від ТРЬОХ років.
Війна вже йде ДВА
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:21

  Xenon написав:
  flyman написав:це просто подарок бігунцям-уєзжашкам, є повні підстави тепер подаватися не тільки на біженство а й на громадянство

Щоб податися на громадянство майже в усіх країнах світу потрібно прожити в карїні мінімум 5-10 років + мова + робота +++ ще куча всякого

тут прямий доказ, що "держава щімить" за ідеологічну/політичну/сексуальну/расову/вікову/ітд приналежність ... набагато легше отримати той же статус "політичного" біженця в тому ж США чи ЄСі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А тим часом в шириться новина про 100 тисяч СЗЧ, на яких всі забили...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".

Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут і коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 22 кві, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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