budivelnik написав:Все розвивається по синусоїді 1 Шок першої половини 2022 2 Радість що огризаємось і даєм по зубам другої половини 2022 3 Завищені очікування від першої полПовини 2023 4 Підготовка до найгіршого в другій половині 2023 5 Нервозність першого кварталу 2024 6 Обережний оптимізм квітня 2024.... В травні зявиться надія...або не зявиться і перейдемо до п4.
Але надія вмирає останньою.. Тому спочатку зявиться обережний оптимізм травня-липня 2024 А вже потім можливо й посмішка.
Хоча повинно бути навпаки -- з постачанням зброї буде ж купа захопливих історій по знищенню ворога.
Ми нічого наочно не побачим в травні-липні..... Зброя- прийде Шороху - наведемо Але Спочатку будемо зупиняти , потім будемо покращувати свої плани на майбутнє...і тільки тоді коли ворог почне відкочуватись як під Купянськом або Херсоном - тоді й зявиться ВРАЖЕННЯ про покращення у НАСЕЛЕННЯ.
Так Генштаб побачить позитивні(чи негативні) тенденції відразу Але в мене немає ні інсайду в Генштабі, ні кришталевої кулі... А військові(особливо генштабісти) народ своєрідний, це не розвідник в інфопросторі....
fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".
Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут і коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 22 кві, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз.