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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7827782878297830
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:29

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".

Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...

це корито набите самим сучасним дорогим обладнанням.
Звичайно хотілося щось інше але і цей піде.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:31

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".

Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...

Ну могли не знати що там крутиться біля затопленого Москва.

Бачі, думаю що в цифру СЗЧ включені не тільки лижники з фронту, а і отримавши бойову повістку.
Хоча… формально вони не військовослужбовці ще. Може відпущені додому попрощатись після оформлення?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:31

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".

Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут і коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...


«Коммуна» (до 1922 року — «Волхов») — морське допоміжне судно ВМФ Росії, рятувальник підводних човнів, за конструкцією — катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії, і найстаріше у світі судно, що фактично перебува-ло на озброєнні та викону-ло бойові завдання

Судну дали ім'я «Волхов» (стар. «Волховъ» ), за основною версією — на честь новгородської річки, за іншою — на честь біблійних волхвів[2].

У 1915 році побудоване на Путилівській корабельні судно увійшло до складу Російського імператорського флоту.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:36

  Hotab написав:
  Василь-Рівне написав:
  fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".

Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...

Ну могли не знати що там крутиться біля затопленого Москва.

Бачі, думаю що в цифру СЗЧ включені не тільки лижники з фронту, а і отримавши бойову повістку.
Хоча… формально вони не військовослужбовці ще. Може відпущені додому попрощатись після оформлення?

в пілота дєла всіх СЗЧ тєл заодно, головне при расслєдованії не вийти на самого себе
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:40

  tumos написав:Потратил час семнадцать. Бигус не озвучивал установочные данные на 40 сотрудников. Была инфа только по двум. Но и тут возникает вопрос. Объясните мне методологию как Бигус по фоткам Игоря и "рыжего" осуществил поиск в огромном массиве фотографий различных социальных сетей и вышел на их странички ? После чего установил их фамилиии.

С первой же минуты поняла, что у каждого уважающего себя журналиста есть информатор. Вначале появились ФИО, потом соц.сети ))) вы меня расстроили прям, неужели в вашей проф.сфере нет проверяющего гос.органа и не одного, с которым приходится общаться? Пару раз пересеклись и уже они к вам как к практику в какой-то сфере, а вы к ним за информацией )
stm
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