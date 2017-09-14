fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".
Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...
це корито набите самим сучасним дорогим обладнанням. Звичайно хотілося щось інше але і цей піде.
fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".
Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...
Ну могли не знати що там крутиться біля затопленого Москва.
Бачі, думаю що в цифру СЗЧ включені не тільки лижники з фронту, а і отримавши бойову повістку. Хоча… формально вони не військовослужбовці ще. Може відпущені додому попрощатись після оформлення?
fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".
Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут і коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...
«Коммуна» (до 1922 року — «Волхов») — морське допоміжне судно ВМФ Росії, рятувальник підводних човнів, за конструкцією — катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії, і найстаріше у світі судно, що фактично перебува-ло на озброєнні та викону-ло бойові завдання
Судну дали ім'я «Волхов» (стар. «Волховъ» ), за основною версією — на честь новгородської річки, за іншою — на честь біблійних волхвів[2].
У 1915 році побудоване на Путилівській корабельні судно увійшло до складу Російського імператорського флоту.
fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".
Та просто супер досягнення - корито 1913 року випуску, шкода такої дорогої ракети на нього, ліпше би про це не писали, не ганьбилися, тут коню зрозуміло, що ракета полетіла куди сама захотіла, а не куди треба ...
Ну могли не знати що там крутиться біля затопленого Москва.
Бачі, думаю що в цифру СЗЧ включені не тільки лижники з фронту, а і отримавши бойову повістку. Хоча… формально вони не військовослужбовці ще. Може відпущені додому попрощатись після оформлення?
в пілота дєла всіх СЗЧ тєл заодно, головне при расслєдованії не вийти на самого себе
tumos написав:Потратил час семнадцать. Бигус не озвучивал установочные данные на 40 сотрудников. Была инфа только по двум. Но и тут возникает вопрос. Объясните мне методологию как Бигус по фоткам Игоря и "рыжего" осуществил поиск в огромном массиве фотографий различных социальных сетей и вышел на их странички ? После чего установил их фамилиии.
С первой же минуты поняла, что у каждого уважающего себя журналиста есть информатор. Вначале появились ФИО, потом соц.сети ))) вы меня расстроили прям, неужели в вашей проф.сфере нет проверяющего гос.органа и не одного, с которым приходится общаться? Пару раз пересеклись и уже они к вам как к практику в какой-то сфере, а вы к ним за информацией )
Bobua написав:Чи можливо у дрон за 500уо запхнути ШІ, який зможе сам переслідувати танк (з різних ракурсів), після того як зв`язок з людьми буде заглушений РЕБами?
пишуть що наші вроді вже таке застосовують. ще не до кінця техніка відточена але швидко рухаються в цьому напрямку щоб протидіяти РЕБ
тю, робе дрони переіодично фотку (скрипт1), і проганяє її через програмку розпізнавання зображень (скрипт2), вона вивантажує текст що там розпізнала, якщо скрипт3 знаходить в тому списку розпізнаних об"єктів об"єкт танк, то далі діло скрипта 4 навести дрона на той об"єкт і вцілити
Якщо зробите таке, для дрону вартістю 500 у.е. то зможете купити собі поверх в центрі під кавалірки.