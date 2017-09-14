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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:10
stm написав: tumos написав:
Потратил час семнадцать. Бигус не озвучивал установочные данные на 40 сотрудников. Была инфа только по двум. Но и тут возникает вопрос. Объясните мне методологию как Бигус по фоткам Игоря и "рыжего" осуществил поиск в огромном массиве фотографий различных социальных сетей и вышел на их странички ? После чего установил их фамилиии.
С первой же минуты поняла, что у каждого уважающего себя журналиста есть информатор. Вначале появились ФИО, потом соц.сети )))
А я понимаю, что Кравченко не мог засадить две пули в свою голову. Поймайте Бигуса на нескладухе. Реально было ему найти
эту двоицу в соцсетях по фото ? Да, и в отношении информатора.
Скорее Бигус говорящая голова, которому закинули инфу для озвучки фильма. ИМХО.
stm написав:
вы меня расстроили прям
Не стоит переживать.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:22
Goodman написав: Hotab написав:
ТЦК з чим ходить не пригадаю.
ТЦК ходить не менше чим по троє, а в особо сумнівних р-нах по 6-ро.
бо легко можуть хапнути за незручні питання, задані не в зручному місці.
ходять такі собі "потеряшки" ..... дорогу на Бахмут шукають
Вот Арестович хорошо сказал на эту тему, на 38й минуте
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:28
Xenon написав:
Алярма!! ))
Ух ты, а че так можно? Есть же законы, сроки вроде - и что их можно остановить вот так вот одним звонком?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:40
katso написав: Xenon написав:
Алярма!! ))
Ух ты, а че так можно? Есть же законы, сроки вроде - и что их можно остановить вот так вот одним звонком?
А почитати статтю тобі віра не дозволяє.
Ти так і не відповів, з якої країни пишеш?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:42
Дюрі-бачі написав:Hotab
якщо їх піймати, то + 100 тис. в'язнів не витримає система
То приймуть поправку «змити кровʼю у штрафбаті»))
Я впевнений що там половина точно давно б повернулась, якби пробачили.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:44
Hotab только хотел написать про это)))
Какие тюрьмы? Всех по частям раскидают )))
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:46
Hotab написав: Дюрі-бачі написав:Hotab
якщо їх піймати, то + 100 тис. в'язнів не витримає система
То приймуть поправку «змити кровʼю у штрафбаті»))
Я впевнений що там половина точно давно б повернулась, якби пробачили.
підеш змивати позор Занзібара
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:50
100тис то за весь час хто був у СЗЧ.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 23:59
flyman написав: Hotab написав: Дюрі-бачі написав:Hotab
якщо їх піймати, то + 100 тис. в'язнів не витримає система
То приймуть поправку «змити кровʼю у штрафбаті»))
Я впевнений що там половина точно давно б повернулась, якби пробачили.
підеш змивати позор Занзібара
Це я можу. Тільки кров буде твоя
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Hotab
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