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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7828782978307831
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:10

  stm написав:
  tumos написав:Потратил час семнадцать. Бигус не озвучивал установочные данные на 40 сотрудников. Была инфа только по двум. Но и тут возникает вопрос. Объясните мне методологию как Бигус по фоткам Игоря и "рыжего" осуществил поиск в огромном массиве фотографий различных социальных сетей и вышел на их странички ? После чего установил их фамилиии.


С первой же минуты поняла, что у каждого уважающего себя журналиста есть информатор. Вначале появились ФИО, потом соц.сети )))

А я понимаю, что Кравченко не мог засадить две пули в свою голову. Поймайте Бигуса на нескладухе. Реально было ему найти
эту двоицу в соцсетях по фото ? Да, и в отношении информатора.
Скорее Бигус говорящая голова, которому закинули инфу для озвучки фильма. ИМХО.

  stm написав:вы меня расстроили прям

Не стоит переживать.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:22

  Goodman написав:
  Hotab написав:ТЦК з чим ходить не пригадаю.

ТЦК ходить не менше чим по троє, а в особо сумнівних р-нах по 6-ро.
бо легко можуть хапнути за незручні питання, задані не в зручному місці.
ходять такі собі "потеряшки" ..... дорогу на Бахмут шукають


Вот Арестович хорошо сказал на эту тему, на 38й минуте

katso
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:28

  Xenon написав:Алярма!! ))


МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html


Ух ты, а че так можно? Есть же законы, сроки вроде - и что их можно остановить вот так вот одним звонком?
katso
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:40

  katso написав:
  Xenon написав:Алярма!! ))


МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html


Ух ты, а че так можно? Есть же законы, сроки вроде - и что их можно остановить вот так вот одним звонком?

А почитати статтю тобі віра не дозволяє.
Ти так і не відповів, з якої країни пишеш?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:42

  Дюрі-бачі написав:Hotab якщо їх піймати, то + 100 тис. в'язнів не витримає система

То приймуть поправку «змити кровʼю у штрафбаті»))
Я впевнений що там половина точно давно б повернулась, якби пробачили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:44

Hotab только хотел написать про это)))

Какие тюрьмы? Всех по частям раскидают )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:46

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:Hotab якщо їх піймати, то + 100 тис. в'язнів не витримає система

То приймуть поправку «змити кровʼю у штрафбаті»))
Я впевнений що там половина точно давно б повернулась, якби пробачили.

підеш змивати позор Занзібара
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

100тис то за весь час хто був у СЗЧ.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:59

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:Hotab якщо їх піймати, то + 100 тис. в'язнів не витримає система

То приймуть поправку «змити кровʼю у штрафбаті»))
Я впевнений що там половина точно давно б повернулась, якби пробачили.

підеш змивати позор Занзібара

Це я можу. Тільки кров буде твоя
Hotab
 
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  #<1 ... 7828782978307831
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