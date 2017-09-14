«Найбільший в історії». Сьогодні Британія оголосить про свій новий пакет військової допомоги Україні 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати; Понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow; Понад 400 одиниць техніки, зокрема 160 БМП Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів; Майже чотири мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pid ... 12305.html
Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3485795 Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113. Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3485795