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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7828782978307831
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 01:54

  Xenon написав:Алярма!! ))


МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html

Це потрібно було зробити ще два роки тому.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 02:37

Засипають допомогою

«Найбільший в історії». Сьогодні Британія оголосить про свій новий пакет військової допомоги Україні
60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
Понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;
Понад 400 одиниць техніки, зокрема 160 БМП Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
Майже чотири мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pid ... 12305.html
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 02:41

Засипають

Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113.
Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 03:31

  Ukrainian написав: Це потрібно було зробити ще два роки тому.


а взяточніків та росхітітєлєй бюджетних коштів потрібно було до стінки ставити. і?
всі заходи воєнні тільки проти плєбсу. весна з посадками так і не розпочалася - а термін в 5 років вже добігає кінця.
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  unicdima написав:Зображення
вчіться як треба воювати :D

Кто на фото и почему в трусах?
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