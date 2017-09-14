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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7828782978307831
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 01:54

  Xenon написав:Алярма!! ))


МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html

Це потрібно було зробити ще два роки тому.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 02:37

Засипають допомогою

«Найбільший в історії». Сьогодні Британія оголосить про свій новий пакет військової допомоги Україні
60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
Понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;
Понад 400 одиниць техніки, зокрема 160 БМП Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
Майже чотири мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pid ... 12305.html
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 02:41

Засипають

Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113.
Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 03:31

  Ukrainian написав: Це потрібно було зробити ще два роки тому.


а взяточніків та росхітітєлєй бюджетних коштів потрібно було до стінки ставити. і?
всі заходи воєнні тільки проти плєбсу. весна з посадками так і не розпочалася - а термін в 5 років вже добігає кінця.
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  unicdima написав:Зображення
вчіться як треба воювати :D

Кто на фото и почему в трусах?
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 06:42

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:Алярма!! ))


МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html

Це потрібно було зробити ще два роки тому.

Що саме? Обмеження ? Тоді коли всі почали давати допомогу ? Якщо всі то всі - будь-якого віку та статі.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 06:53

Контрнаступ

  Ukrainian написав:Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113.
Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3485795

Нагадайте який був промо піар наступу , ще до початку голова ГУР бронював місце в Криму... Ось вчора увечері перша допомога від МЗС - лист до своїх консульств.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 07:51

  tumos написав:
  stm написав:
  tumos написав:Потратил час семнадцать. Бигус не озвучивал установочные данные на 40 сотрудников. Была инфа только по двум. Но и тут возникает вопрос. Объясните мне методологию как Бигус по фоткам Игоря и "рыжего" осуществил поиск в огромном массиве фотографий различных социальных сетей и вышел на их странички ? После чего установил их фамилиии.


С первой же минуты поняла, что у каждого уважающего себя журналиста есть информатор. Вначале появились ФИО, потом соц.сети )))

А я понимаю, что Кравченко не мог засадить две пули в свою голову. Поймайте Бигуса на нескладухе. Реально было ему найти
эту двоицу в соцсетях по фото ? Да, и в отношении информатора.
Скорее Бигус говорящая голова, которому закинули инфу для озвучки фильма. ИМХО.

  stm написав:вы меня расстроили прям

Не стоит переживать.


Міг.
Буває і три кулі. Ймовірність ще нижча, але буває.
Bobua
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