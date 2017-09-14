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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78297830783178327833>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 02:37

Засипають допомогою

«Найбільший в історії». Сьогодні Британія оголосить про свій новий пакет військової допомоги Україні
60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
Понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;
Понад 400 одиниць техніки, зокрема 160 БМП Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
Майже чотири мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pid ... 12305.html
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 02:41

Засипають

Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113.
Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 04:14

  unicdima написав:Зображення
вчіться як треба воювати :D

Кто на фото и почему в трусах?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 06:53

Контрнаступ

  Ukrainian написав:Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113.
Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3485795

Нагадайте який був промо піар наступу , ще до початку голова ГУР бронював місце в Криму... Ось вчора увечері перша допомога від МЗС - лист до своїх консульств.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 07:51

  tumos написав:
  stm написав:
  tumos написав:Потратил час семнадцать. Бигус не озвучивал установочные данные на 40 сотрудников. Была инфа только по двум. Но и тут возникает вопрос. Объясните мне методологию как Бигус по фоткам Игоря и "рыжего" осуществил поиск в огромном массиве фотографий различных социальных сетей и вышел на их странички ? После чего установил их фамилиии.


С первой же минуты поняла, что у каждого уважающего себя журналиста есть информатор. Вначале появились ФИО, потом соц.сети )))

А я понимаю, что Кравченко не мог засадить две пули в свою голову. Поймайте Бигуса на нескладухе. Реально было ему найти
эту двоицу в соцсетях по фото ? Да, и в отношении информатора.
Скорее Бигус говорящая голова, которому закинули инфу для озвучки фильма. ИМХО.

  stm написав:вы меня расстроили прям

Не стоит переживать.


Міг.
Буває і три кулі. Ймовірність ще нижча, але буває.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:00

  Hotab написав:_Mykola_

Якщо зробите таке, для дрону вартістю 500 у.е. то зможете купити собі поверх в центрі під кавалірки.


Поки що бойового робота чекаємо. Кавлірки зʼявляються, робот ні.

Мотиви вбивства поліцейського. Відбувся суд по запобіжному заходу.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... vk54E2FdT4

Менший був командиром військової частини :shock: ??? Чи це журналісти обписалися: Василаке також визнав, що в машині, в якій вони їхали з батьком, було 20 гранат, які він взяв у військовій частині, командиром якої був.
P.S. І дуже добра новина:
Сьогоднішній результат — у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені, — Зеленський.
Будуть ATACMS.
Після чорної смуги завжди йде біла.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Менший був командиром військової частини ??? Чи це журналісти обписалися:

Ви не бачите які повадки у "командира"?
Слово за слово, шутка за шуткой - потім агресія, удар і так до смерті опонента.
Підеш до такого служить?
Першим визнав , що віз гранати, іншим визнає - що напад машинально, бо командував аватарами , набраними ТЦК за спущеними планами.
А гранати віз, щоб були подалі від тих автарів, бо взорвуть все підряд.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:45

Стабілізація ситуації на сході, мобілізація, удар по росіянах і рух до Європейського Союзу та НАТО є реалістичним шляхом до перемоги України. Про це під час брифінгу у Києві у понеділок, 22 квітня, заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн


а як же кордони 91 та формула миру?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а як же кордони 91 та формула миру?

це з подачі ВАЗу - "у нас з"явився шанс". Ужалі хотелочки.
По аналогії:
Дата: перша карабаська війна (1988–1994)
прикордонні сутички (з 1994)
чотириденна війна (2016)
друга карабаська війна (2020)
прикордонні зіткнення (2022)
Військова операція в Карабасі (2023)
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:53

  Letusrock написав:
Стабілізація ситуації на сході, мобілізація, удар по росіянах і рух до Європейського Союзу та НАТО є реалістичним шляхом до перемоги України. Про це під час брифінгу у Києві у понеділок, 22 квітня, заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн


а як же кордони 91 та формула миру?


Стабілізація, рух, мобілізація - процеси, а не події.
Тобто вже нема сенсу гадати коли настане єврокомунізм і кава на ай-петрі.
Можна лише спробувати спрогнозувати коли пройде останній пік ескалацій, включно з контрнаступами, і почнеться повільне, розтягнуте на роки, повернення до звичайного життя
fox767676
 
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