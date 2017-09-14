«Найбільший в історії». Сьогодні Британія оголосить про свій новий пакет військової допомоги Україні 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати; Понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow; Понад 400 одиниць техніки, зокрема 160 БМП Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів; Майже чотири мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pid ... 12305.html
Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3485795 Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113. Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
Ukrainian написав:Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3485795 Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113. Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3485795
Нагадайте який був промо піар наступу , ще до початку голова ГУР бронював місце в Криму... Ось вчора увечері перша допомога від МЗС - лист до своїх консульств.
tumos написав:Потратил час семнадцать. Бигус не озвучивал установочные данные на 40 сотрудников. Была инфа только по двум. Но и тут возникает вопрос. Объясните мне методологию как Бигус по фоткам Игоря и "рыжего" осуществил поиск в огромном массиве фотографий различных социальных сетей и вышел на их странички ? После чего установил их фамилиии.
С первой же минуты поняла, что у каждого уважающего себя журналиста есть информатор. Вначале появились ФИО, потом соц.сети )))
А я понимаю, что Кравченко не мог засадить две пули в свою голову. Поймайте Бигуса на нескладухе. Реально было ему найти эту двоицу в соцсетях по фото ? Да, и в отношении информатора. Скорее Бигус говорящая голова, которому закинули инфу для озвучки фильма. ИМХО.
stm написав:вы меня расстроили прям
Не стоит переживать.
Міг. Буває і три кулі. Ймовірність ще нижча, але буває.
Менший був командиром військової частини ??? Чи це журналісти обписалися: Василаке також визнав, що в машині, в якій вони їхали з батьком, було 20 гранат, які він взяв у військовій частині, командиром якої був. P.S. І дуже добра новина: Сьогоднішній результат — у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені, — Зеленський. Будуть ATACMS. Після чорної смуги завжди йде біла.
Василь-Рівне написав:Менший був командиром військової частини ??? Чи це журналісти обписалися:
Ви не бачите які повадки у "командира"? Слово за слово, шутка за шуткой - потім агресія, удар і так до смерті опонента. Підеш до такого служить? Першим визнав , що віз гранати, іншим визнає - що напад машинально, бо командував аватарами , набраними ТЦК за спущеними планами. А гранати віз, щоб були подалі від тих автарів, бо взорвуть все підряд.
Стабілізація ситуації на сході, мобілізація, удар по росіянах і рух до Європейського Союзу та НАТО є реалістичним шляхом до перемоги України. Про це під час брифінгу у Києві у понеділок, 22 квітня, заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн
Letusrock написав:а як же кордони 91 та формула миру?
це з подачі ВАЗу - "у нас з"явився шанс". Ужалі хотелочки. По аналогії: Дата: перша карабаська війна (1988–1994) прикордонні сутички (з 1994) чотириденна війна (2016) друга карабаська війна (2020) прикордонні зіткнення (2022) Військова операція в Карабасі (2023)
Стабілізація ситуації на сході, мобілізація, удар по росіянах і рух до Європейського Союзу та НАТО є реалістичним шляхом до перемоги України. Про це під час брифінгу у Києві у понеділок, 22 квітня, заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн
а як же кордони 91 та формула миру?
Стабілізація, рух, мобілізація - процеси, а не події. Тобто вже нема сенсу гадати коли настане єврокомунізм і кава на ай-петрі. Можна лише спробувати спрогнозувати коли пройде останній пік ескалацій, включно з контрнаступами, і почнеться повільне, розтягнуте на роки, повернення до звичайного життя