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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7830783178327833>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Тобто вже нема сенсу гадати коли настане єврокомунізм і кава на ай-петрі.
з усього цього зосталося лише, зробити Чорне Море морем НАТО.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:58

  Hotab написав:_Mykola_

Якщо зробите таке, для дрону вартістю 500 у.е. то зможете купити собі поверх в центрі під кавалірки.


Поки що бойового робота чекаємо. Кавлірки зʼявляються, робот ні.

Мотиви вбивства поліцейського. Відбувся суд по запобіжному заходу.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... vk54E2FdT4


писали в тг що молодший васілаке був ротним (тобто офіцер)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:59

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:Алярма!! ))


МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html

Це потрібно було зробити ще два роки тому.


а якщо паспорт діє до 2027-то немає потреби в консульських послугах?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:00

  Goodman написав:
  fox767676 написав:Тобто вже нема сенсу гадати коли настане єврокомунізм і кава на ай-петрі.
з усього цього зосталося лише, зробити Чорне Море морем НАТО.

буде максимум відхід від домінування ЧФ РФ до паритету.
чф рф ще розполовинять, але козацькі чайки домінувати теж не зможуть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:писали в тг що молодший васілаке був ротним (тобто офіцер)


"Після оприлюдненого в Мережі відео жорстокого побиття солдата офіцером навчального центру на Житомирщині, молодшим лейтенантом Віктором Вітусевичем у підрозділі проведуть службове розслідування. Тим часом користувачі соцмереж говорять про непоодинокі факти знущань та вимагають для кривдника солдата суворого покарання. "

Напевно коли балакали про бронь для МВС, Клименко натякав про стримання
таких "гусарів" в тилу під час та після воєнного стану.
Не змогли.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:але козацькі чайки домінувати теж не зможуть

для чого, вирішити "забуте питання" по Турції?
тоді вже краще, як в Іллінойсі, серед просторів Америки -
стрімка щогла і два прапори - вище США , нижче України. Щоб лапті знали свою берлогу, сиділи і не відсвічували у тепляки .
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:11

Goodman
Штатам нафіг ця песочниця не впала.
Теоретично, як іміджевий проект могло бути цікаво коаліції-1855 - Туреччина,Франція,Великобританія, але й це з розділу наукової фантастики
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Штатам нафіг ця песочниця не впала.

Ой не скажіть батьку.....
згадайте, хто домомагав лапотникам проводити індустріалізацію.
Джексон теж дуркував, поки не зіграли на "нотках". Всьому свій час.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:16

  prodigy написав:
  Hotab написав:_Mykola_

Якщо зробите таке, для дрону вартістю 500 у.е. то зможете купити собі поверх в центрі під кавалірки.


Поки що бойового робота чекаємо. Кавлірки зʼявляються, робот ні.

Мотиви вбивства поліцейського. Відбувся суд по запобіжному заходу.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... vk54E2FdT4


писали в тг що молодший васілаке був ротним (тобто офіцер)

Якщо 26 р і випускник ХНУПС, і «командир частини» то схоже що невелика окрема частина типу рембат (злітні смуги ремонтують) Ну тобто не мотокопитну бригаду такому ососку поросячому довірили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:ососку поросячому довірили.

Нинче молодежь гарно себе проявляє, того і ставлять.
Виполнять задачи, не считатся с потерями, наблюдать з ЛБЗ с помощью птички.
Goodman
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