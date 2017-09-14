Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 кві, 2024 08:57
fox767676 написав:
Тобто вже нема сенсу гадати коли настане єврокомунізм і кава на ай-петрі.
з усього цього зосталося лише, зробити Чорне Море морем НАТО.
Goodman
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Додано: Вів 23 кві, 2024 08:58
Hotab написав: _Mykola_ Якщо зробите таке, для дрону вартістю 500 у.е. то зможете купити собі поверх в центрі під кавалірки.
Поки що бойового робота чекаємо. Кавлірки зʼявляються, робот ні.
Мотиви вбивства поліцейського. Відбувся суд по запобіжному заходу.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... vk54E2FdT4
писали в тг що молодший васілаке був ротним (тобто офіцер)
prodigy
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Додано: Вів 23 кві, 2024 08:59
Ukrainian написав: Xenon написав:
Алярма!! ))
Це потрібно було зробити ще два роки тому.
а якщо паспорт діє до 2027-то немає потреби в консульських послугах?
prodigy
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:00
Goodman написав: fox767676 написав:
Тобто вже нема сенсу гадати коли настане єврокомунізм і кава на ай-петрі.
з усього цього зосталося лише, зробити Чорне Море морем НАТО.
буде максимум відхід від домінування ЧФ РФ до паритету.
чф рф ще розполовинять, але козацькі чайки домінувати теж не зможуть
fox767676
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:04
prodigy написав:
писали в тг що молодший васілаке був ротним (тобто офіцер)
"Після оприлюдненого в Мережі відео жорстокого побиття солдата офіцером навчального центру на Житомирщині, молодшим лейтенантом Віктором Вітусевичем у підрозділі проведуть службове розслідування. Тим часом користувачі соцмереж говорять про непоодинокі факти знущань та вимагають для кривдника солдата суворого покарання. "
Напевно коли балакали про бронь для МВС, Клименко натякав про стримання
таких "гусарів" в тилу під час та після воєнного стану.
Не змогли.
Goodman
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:07
fox767676 написав:
але козацькі чайки домінувати теж не зможуть
для чого, вирішити "забуте питання" по Турції?
тоді вже краще, як в Іллінойсі, серед просторів Америки -
стрімка щогла і два прапори - вище США , нижче України. Щоб лапті знали свою берлогу, сиділи і не відсвічували у тепляки .
Goodman
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:11
Goodman Штатам нафіг ця песочниця не впала. Теоретично, як іміджевий проект могло бути цікаво коаліції-1855 - Туреччина,Франція,Великобританія, але й це з розділу наукової фантастики
fox767676
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:14
fox767676 написав:
Штатам нафіг ця песочниця не впала.
Ой не скажіть батьку.....
згадайте, хто домомагав лапотникам проводити індустріалізацію.
Джексон теж дуркував, поки не зіграли на "нотках". Всьому свій час.
Goodman
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:16
prodigy написав: Hotab написав: _Mykola_ Якщо зробите таке, для дрону вартістю 500 у.е. то зможете купити собі поверх в центрі під кавалірки.
Поки що бойового робота чекаємо. Кавлірки зʼявляються, робот ні.
Мотиви вбивства поліцейського. Відбувся суд по запобіжному заходу.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... vk54E2FdT4
писали в тг що молодший васілаке був ротним (тобто офіцер)
Якщо 26 р і випускник ХНУПС, і «командир частини» то схоже що невелика окрема частина типу рембат (злітні смуги ремонтують) Ну тобто не мотокопитну бригаду такому ососку поросячому довірили.
Hotab
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:18
Hotab написав:
ососку поросячому довірили.
Нинче молодежь гарно себе проявляє, того і ставлять.
Виполнять задачи, не считатся с потерями, наблюдать з ЛБЗ с помощью птички.
Goodman
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