RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 78317832783378347835>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:19

Goodman

Та індустріалізація українцям великим боком вийшла
Тут доречно згадати Суецьку кризу, коли США почав тиснути на коаліцію Британії\Ізраїлю щоб закруглялися, бо вже тоді ескалвції не хотілося
fox767676
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 13.06.20
Подякував: 297 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:19

  барабашов написав:Кто на фото и почему в трусах?
хотаб с вертолёта выпал.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23125
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:22

  Василь-Рівне написав:
  Hotab написав:_Mykola_

Якщо зробите таке, для дрону вартістю 500 у.е. то зможете купити собі поверх в центрі під кавалірки.


Поки що бойового робота чекаємо. Кавлірки зʼявляються, робот ні.

Мотиви вбивства поліцейського. Відбувся суд по запобіжному заходу.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... vk54E2FdT4

Менший був командиром військової частини :shock: ??? Чи це журналісти обписалися: Василаке також визнав, що в машині, в якій вони їхали з батьком, було 20 гранат, які він взяв у військовій частині, командиром якої був.
P.S. І дуже добра новина:
Сьогоднішній результат — у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені, — Зеленський.
Будуть ATACMS.
Після чорної смуги завжди йде біла.

Скільки таких #Василеке по Україні працює зброєю ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16570
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:27

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:Алярма!! ))


МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html

Це потрібно було зробити ще два роки тому.


так і садити було потрібно взяточніків і казнокрадів ще з 2019.
але чомусь їх тільки звільняють. а от плебс - к ногтю.
mephala
 
Повідомлень: 9162
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:34

  mephala написав:
  Xenon написав:Алярма!! ))



МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html

Це потрібно було зробити ще два роки тому.

так і садити було потрібно взяточніків і казнокрадів ще з 2019.
але чомусь їх тільки звільняють. а от плебс - к ногтю.

Та ладно.
Перші особи у нас святі. То Громадяни не такі

❗️Міністра Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень, повідомили джерела Суспільного в правоохоронних органах.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топ-чиновнику, який організував «злочинну групу», до якої входили службовці Держгеокадастру.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:36

Во всех ирпенских пабликах без регистрации и смс

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Кто на фото и почему в трусах?
хотаб с вертолёта выпал.

Или свежемобилизованную Виталину ночью прописывали в блиндаж

почему в трусах?


Для фотосессии приодели
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12006
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:41

  fler написав:Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".
Шо скажуть знавці, які стверджували, що в Україні ракети не виробляються?

Зі супутникових знімків у судна «Комуна» не вбачається якихось значних пошкоджень.
https://t.me/couch_iu/56050
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23125
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:43

Бетон
в мене прохання - правильно робіть цитування. а то потім не зрозуміло хто на кому стояв.
mephala
 
Повідомлень: 9162
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:46

  Hotab написав:Или свежемобилизованную Виталину ночью прописывали в блиндаж
кукуся ты обиделась? я ш пошутил.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23125
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:46

  Goodman написав:
  Hotab написав:ососку поросячому довірили.

Нинче молодежь гарно себе проявляє, того і ставлять.
Виполнять задачи, не считатся с потерями, наблюдать з ЛБЗ с помощью птички.

За.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78317832783378347835>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 26590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 187182
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 617374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2972)
23.04.2024 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.