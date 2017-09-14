Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:19
Goodman Та індустріалізація українцям великим боком вийшла Тут доречно згадати Суецьку кризу, коли США почав тиснути на коаліцію Британії\Ізраїлю щоб закруглялися, бо вже тоді ескалвції не хотілося
fox767676
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:19
барабашов написав:
Кто на фото и почему в трусах?
хотаб с вертолёта выпал.
vitaliiangel
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:22
Василь-Рівне написав: Hotab написав: _Mykola_ Якщо зробите таке, для дрону вартістю 500 у.е. то зможете купити собі поверх в центрі під кавалірки.
Поки що бойового робота чекаємо. Кавлірки зʼявляються, робот ні.
Мотиви вбивства поліцейського. Відбувся суд по запобіжному заходу.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... vk54E2FdT4
Менший був командиром військової частини
??? Чи це журналісти обписалися:
Василаке також визнав, що в машині, в якій вони їхали з батьком, було 20 гранат, які він взяв у військовій частині, командиром якої був.
P.S. І дуже добра новина:
Сьогоднішній результат — у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені, — Зеленський.
Будуть ATACMS.
Після чорної смуги завжди йде біла.
Скільки таких #Василеке по Україні працює зброєю ?
sens
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:27
Ukrainian написав: Xenon написав:
Алярма!! ))
Це потрібно було зробити ще два роки тому.
так і садити було потрібно взяточніків і казнокрадів ще з 2019.
але чомусь їх тільки звільняють. а от плебс - к ногтю.
mephala
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:34
mephala написав:
Це потрібно було зробити ще два роки тому.
так і садити було потрібно взяточніків і казнокрадів ще з 2019.
але чомусь їх тільки звільняють. а от плебс - к ногтю.
Та ладно.
Перші особи у нас святі. То Громадяни не такі
❗️Міністра Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень, повідомили джерела Суспільного в правоохоронних органах.
Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топ-чиновнику, який організував «злочинну групу», до якої входили службовці Держгеокадастру.
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Бетон
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:36
vitaliiangel написав: барабашов написав:
Кто на фото и почему в трусах?
хотаб с вертолёта выпал.
Или свежемобилизованную Виталину ночью прописывали в блиндаж
почему в трусах?
Для фотосессии приодели
Востаннє редагувалось
Hotab
в Вів 23 кві, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:41
fler написав:
Пишуть, що кацапське рятувальне корито "Комуна" було атаковано ракетою "Нептун".
Шо скажуть знавці, які стверджували, що в Україні ракети не виробляються?
vitaliiangel
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:43
Бетон в мене прохання - правильно робіть цитування. а то потім не зрозуміло хто на кому стояв.
mephala
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:46
Hotab написав:
Или свежемобилизованную Виталину ночью прописывали в блиндаж
кукуся ты обиделась? я ш пошутил.
vitaliiangel
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:46
Goodman написав: Hotab написав:
ососку поросячому довірили.
Нинче молодежь гарно себе проявляє, того і ставлять.
Виполнять задачи, не считатся с потерями, наблюдать
з
ЛБЗ с помощью птички.
За.
Vadim_
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