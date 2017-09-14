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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7832783378347835>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:59

  Бетон написав:
  mephala написав:
  Xenon написав:Алярма!! ))



МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку, – ZN UA.

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну.

https://zn.ua/ukr/war/mzs-nakazalo-zupi ... -viku.html

Це потрібно було зробити ще два роки тому.

так і садити було потрібно взяточніків і казнокрадів ще з 2019.
але чомусь їх тільки звільняють. а от плебс - к ногтю.

Та ладно.
Перші особи у нас святі. То Громадяни не такі

❗️Міністра Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень, повідомили джерела Суспільного в правоохоронних органах.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топ-чиновнику, який організував «злочинну групу», до якої входили службовці Держгеокадастру.

Ой, а хто ж його призначив міністром? Треба термінова консультація від адвокатів зелених - флер та унікального миті.
І чого це "погана" конгресвумен Спартц була проти виділення зеленим коштів, а підтримувала лише військову допомогу? Мабуть щось знає
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:03

  mephala написав:Бетон
в мене прохання - правильно робіть цитування. а то потім не зрозуміло хто на кому стояв.

З ранку все нормально, стояв добре.
Буду старатися покращити результат)
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:08

В Харькове нет телесигнала после обрушения телевышки

Об этом пишет глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он утверждает, что мобильная связь и интернет работают.
https://t.me/astrapress/53899
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:11

І ще про зеленого міністра Сольського

Коли хтось заікнеться тут про "захищати домівки від бурятів", треба одразу згадувати, що міністр Сольський, якого призначив Зеленський, вкрав 2493га землі.
А ось ТОП-10 землевласників у країні:
«Агрофірма «Світанок» - 5047 га;
«Дружківське рудоуправління» - 3342 га;
«Землетрейд» - 3002 га;
«Зернятко Південь» - 2882 га;
«Агрофорест» - 1803 га;
«Бобровицький хлібозавод» - 1376 га;
«Агроголден» - 1338 га;
«Крайагро-2020» - 1321 га;
«Куяльник» - 1283 га;
«Седнівське» - 1222 га
Тобто менеджер, посадовець, міністр Сольський на 5 місці по кількості землі у володінні.
У гречкосія може виникнути питання, його бусифікують захищати шевченкову хатинку, чи землі Сольського?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:15

  vitaliiangel написав:
В Харькове нет телесигнала после обрушения телевышки

Об этом пишет глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он утверждает, что мобильная связь и интернет работают.
https://t.me/astrapress/53899

це що не транслюєцця марафон?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:18

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Или свежемобилизованную Виталину ночью прописывали в блиндаж
я ш пошутил.

А я как раз нет. Потому одевайся на представление в подразделение красиво.
  Бетон написав:З ранку все нормально, стояв добре.
Буду старатися покращити результат)




Виталина жадно сглотнула слюну
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:23

  flyman написав:це що не транслюєцця марафон?
танцы - лучшая альтернатива марахфону
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:25

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Или свежемобилизованную Виталину ночью прописывали в блиндаж
я ш пошутил.

А я как раз нет. Потому одевайся на представление в подразделение красиво.
  Бетон написав:З ранку все нормально, стояв добре.
Буду старатися покращити результат)




Виталина жадно сглотнула слюну

Спілкування на форумі як у анекдоті, "до*балісь до мишей".
Семья карликов: папа - рост 110 см, мама - 100 см.
Сын (рост - 90 см) приводит знакомить с родителями невесту - ростом 80
см.
Папа и говорит:
- Так мы скоро и до мышей доебемся!
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:30

  Hotab написав:Потому одевайся на представление в подразделение красиво.
видел как на видео танцуют? учись а то так и состаришься горилой сидящей на ветке.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:31

whois2010
В силу того, что в рамках подготовки к мобилизации воспитание у Виталины мужских качеств провалилось с треском, переходим к прокачиванию у нее ее фертильных козырей
Hotab
 
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