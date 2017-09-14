так і садити було потрібно взяточніків і казнокрадів ще з 2019. але чомусь їх тільки звільняють. а от плебс - к ногтю.
Та ладно. Перші особи у нас святі. То Громадяни не такі
❗️Міністра Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень, повідомили джерела Суспільного в правоохоронних органах.
Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топ-чиновнику, який організував «злочинну групу», до якої входили службовці Держгеокадастру. ㅤ
Ой, а хто ж його призначив міністром? Треба термінова консультація від адвокатів зелених - флер та унікального миті. І чого це "погана" конгресвумен Спартц була проти виділення зеленим коштів, а підтримувала лише військову допомогу? Мабуть щось знає
Коли хтось заікнеться тут про "захищати домівки від бурятів", треба одразу згадувати, що міністр Сольський, якого призначив Зеленський, вкрав 2493га землі. А ось ТОП-10 землевласників у країні: «Агрофірма «Світанок» - 5047 га; «Дружківське рудоуправління» - 3342 га; «Землетрейд» - 3002 га; «Зернятко Південь» - 2882 га; «Агрофорест» - 1803 га; «Бобровицький хлібозавод» - 1376 га; «Агроголден» - 1338 га; «Крайагро-2020» - 1321 га; «Куяльник» - 1283 га; «Седнівське» - 1222 га Тобто менеджер, посадовець, міністр Сольський на 5 місці по кількості землі у володінні. У гречкосія може виникнути питання, його бусифікують захищати шевченкову хатинку, чи землі Сольського?
Hotab написав:Или свежемобилизованную Виталину ночью прописывали в блиндаж
я ш пошутил.
А я как раз нет. Потому одевайся на представление в подразделение красиво.
Бетон написав:З ранку все нормально, стояв добре. Буду старатися покращити результат)
Виталина жадно сглотнула слюну
Спілкування на форумі як у анекдоті, "до*балісь до мишей". Семья карликов: папа - рост 110 см, мама - 100 см. Сын (рост - 90 см) приводит знакомить с родителями невесту - ростом 80 см. Папа и говорит: - Так мы скоро и до мышей доебемся!