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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7832783378347835
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:36

  Hotab написав:whois2010
В силу того, что в рамках подготовки к мобилизации воспитание у Виталины мужских качеств провалилось с треском, переходим к прокачиванию у нее ее фертильных козырей

для ребёнка выдуманные друзья и диалоги с ними - норма. Не беспокойся, мы ни капли не удивлены. Все так делают, продолжай.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:58

vitaliiangel



для ребёнка выдуманные друзья и диалоги с ними - норма.


Я с тобой согласен. Потому когда Виталинка увлечена отношериями )в том числе партнерскими) между обезьянками, ее не нужно ни одергивать ни стыдить . Она себя ищет в этом огромном и многогранном толерантном мире отношений
Hotab
 
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