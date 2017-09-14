|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 кві, 2024 10:36
Hotab написав:whois2010
В силу того, что в рамках подготовки к мобилизации воспитание у Виталины мужских качеств провалилось с треском, переходим к прокачиванию у нее ее фертильных козырей
для ребёнка выдуманные друзья и диалоги с ними - норма. Не беспокойся, мы ни капли не удивлены. Все так делают, продолжай.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23125
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3340 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 кві, 2024 10:58
vitaliiangel
для ребёнка выдуманные друзья и диалоги с ними - норма.
Я с тобой согласен. Потому когда Виталинка увлечена отношериями )в том числе партнерскими) между обезьянками, ее не нужно ни одергивать ни стыдить . Она себя ищет в этом огромном и многогранном толерантном мире отношений
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12007
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2214 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|26590
|
|
|1493
|187182
|
|
|6076
|617374
|
|