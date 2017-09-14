Но все магазинчики, аптеки и даже салоны красоты выносят на улицу генераторы и вместе с ними устройства для зарядки. У каждого такого генератора роятся подростки с планшетами, у них – занятия. Онлайн школа или институт.
В городских пабликах иронично пишут об отключениях электричества: "Света ушла" или "Света пришла". Наверное, потомки будут долго разбираться в том, кто такая эта блуждающая Света.
Телевышка. Эти кадры мне болят, да. Мы с папой в детстве часто ходили "в путешествия". Прогулки пешком из района в район. Башня была ориентиром. Папа командовал "к западу от вышки" или "к северу".
Мне очень не хватает папы. Его забрала война. Мой город уничтожают каждый день. Но кроме усталости и ненависти к врагу я не испытываю ничего. Ни-че-го.
Справа Романа Червінського і його багатомісячне ув'язнення від самого початку виглядають як шита білими нитками політична розправа
Але те, що відбувається після 19 квітня, коли Червінський відповідно до закону мав бути звільнений з-під варти, — це перехід української влади на новий рівень сваволі.
Червінський не лише не вийшов на волю, він просто зник. Ні адвокати, ні рідні, ніхто не може отримати інформації про його місце перебування. Поліція, суди, прокуратура морозяться. І це важко розцінити інакше як незаконне ув'язнення — кримінальний злочин, за який його організатори, виконавці й замовники мають відповідати.
І ще. Ця ситуація — ідеальний лакмус для оцінки ситуації зі свободою слова й незалежністю медіа. Оглушливе мовчання деяких медіа, які забули про обов'язок бути "ланцюговими псами демократії" або згадують про цей обов'язок лише коли сваволя стосується їхніх власних журналістів, — дуже помітне.
Єдність влади та громадян під час війни справді дуже важлива, але вона не може працювати у випадку сваволі влади проти власних громадян, яка набуває все потворніших і небезпечніших форм. Інакше це не єдність, а диктатура. https://espreso.tv/poglyad-de-chervinsk ... ovid-tisha
Не только.Все, кто старше 12 лет. Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет
Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?
Ничего страшного. Европецы выдадут свои документы. Европейцы наших граждан за границей не оставят в беде. Молдавские и румынские полицейские деньги дают, кто убежал. Местные жители, воды. Там работают права человека, а люди остаются людьми