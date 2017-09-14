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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7832783378347835>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:20

а ще зенелох назначив баканова - запроданця і москаля
який спокійно собі зараз гуляє і сміється із смердів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:22

из харьковского паблика

в городе большие проблемы с энергетикой.

Но все магазинчики, аптеки и даже салоны красоты выносят на улицу генераторы и вместе с ними устройства для зарядки. У каждого такого генератора роятся подростки с планшетами, у них – занятия. Онлайн школа или институт.

В городских пабликах иронично пишут об отключениях электричества: "Света ушла" или "Света пришла". Наверное, потомки будут долго разбираться в том, кто такая эта блуждающая Света.

Телевышка. Эти кадры мне болят, да. Мы с папой в детстве часто ходили "в путешествия". Прогулки пешком из района в район. Башня была ориентиром. Папа командовал "к западу от вышки" или "к северу".

Мне очень не хватает папы. Его забрала война. Мой город уничтожают каждый день. Но кроме усталости и ненависти к врагу я не испытываю ничего. Ни-че-го.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://pasport.org.ua/news/pryzupyneno-vydachu-hotovykh-dokumentiv-u-zakordonnykh-pidrozdilakh
Оце і усе, хлопці :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:35


Хантери стали жертвами
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хантери стали жертвами

Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:42

TUR

Так десь і написано , що всі з 12 років на війну ?
А всі хто молодший збирають метал .....
Востаннє редагувалось холява в Вів 23 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:43

  TUR написав:
  Hotab написав:Хантери стали жертвами

Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:

Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:48

  барабашов написав:
  TUR написав:
  Hotab написав:Хантери стали жертвами

Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:

Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?


О !!!
Доброго дня .
Як Дніпро ?Мав надію що вас не зачепе і ось дочекався ...
Дай вам Бог ЗДОРОВ ,Я
холява
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:50

Справа Романа Червінського і його багатомісячне ув'язнення від самого початку виглядають як шита білими нитками політична розправа

Але те, що відбувається після 19 квітня, коли Червінський відповідно до закону мав бути звільнений з-під варти, — це перехід української влади на новий рівень сваволі.

Червінський не лише не вийшов на волю, він просто зник. Ні адвокати, ні рідні, ніхто не може отримати інформації про його місце перебування. Поліція, суди, прокуратура морозяться. І це важко розцінити інакше як незаконне ув'язнення — кримінальний злочин, за який його організатори, виконавці й замовники мають відповідати.


І ще. Ця ситуація — ідеальний лакмус для оцінки ситуації зі свободою слова й незалежністю медіа. Оглушливе мовчання деяких медіа, які забули про обов'язок бути "ланцюговими псами демократії" або згадують про цей обов'язок лише коли сваволя стосується їхніх власних журналістів, — дуже помітне.

Єдність влади та громадян під час війни справді дуже важлива, але вона не може працювати у випадку сваволі влади проти власних громадян, яка набуває все потворніших і небезпечніших форм. Інакше це не єдність, а диктатура.
https://espreso.tv/poglyad-de-chervinsk ... ovid-tisha
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:52

  барабашов написав:
  TUR написав:
  Hotab написав:Хантери стали жертвами

Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:

Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?

Ничего страшного.
Европецы выдадут свои документы. Европейцы наших граждан за границей не оставят в беде.
Молдавские и румынские полицейские деньги дают, кто убежал. Местные жители, воды.
Там работают права человека, а люди остаются людьми
Бетон
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