Українське консульство у Польщі тимчасово призупинило консульські дії щодо громадян України призовного віку.
"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", — розповів співробітник консульства в коментарі Суспільному.
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"Я доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Незабаром МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг у рамках законодавства для чоловіків мобілізаційного віку у закордонних дипломатичних установах".