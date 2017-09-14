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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 783378347835783678377838>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті

У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.

В 2.0 всё стабильно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:57

  барабашов написав:Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?

Вангую, що проводять якусь синхронізацію/під'єднання баз даних Україна-ЄС.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:02

Українське консульство у Польщі тимчасово призупинило консульські дії щодо громадян України призовного віку.

"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", — розповів співробітник консульства в коментарі Суспільному.

https://suspilne.media/730195-nini-priz ... o-u-polsi/
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:03

  fler написав:
  барабашов написав:Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?

Вангую, що проводять якусь синхронізацію/під'єднання баз даних Україна-ЄС.

Вы же образованный человек.
Яке приєднання, яка синхронізація?
Синхронізація чого
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:24

❗️ Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною, — Кулеба

"Я доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Незабаром МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг у рамках законодавства для чоловіків мобілізаційного віку у закордонних дипломатичних установах".
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:
  fler написав:
  барабашов написав:Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?

Вангую, що проводять якусь синхронізацію/під'єднання баз даних Україна-ЄС.

Вы же образованный человек.
Яке приєднання, яка синхронізація?
Синхронізація чого


синхронізують бусики ТЦК з патрулями німецької поліції ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:25

  Бетон написав:❗️Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті

У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.

В 2.0 всё стабильно

Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:33

Данія продала Аргентині 24 літаки F-16
Данія підписала угоду на суму близько 300 мільйонів доларів про продаж Аргентині 24 винищувачів F-16.

А шо так можна було?
Чи не ті це літаки, які обіцяли передати в дар Україні (купити ж нам релігія не дозволяє, 300 мільйонів - напевно непідйомна сума)?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 23 кві, 2024 12:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:36

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:❗️Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті

У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.

В 2.0 всё стабильно

Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.

В ссср щоб не пройти ВЛК треба було прийти на комісію тримаючи власну голову в руках.
Хворий? - підеш в стройбат.
Тільки шизофреників визнавали непридатними.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:42

  UA написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:❗️Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті

У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.

В 2.0 всё стабильно

Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.

В ссср щоб не пройти ВЛК треба було прийти на комісію тримаючи власну голову в руках.
Хворий? - підеш в стройбат.
Тільки шизофреників визнавали непридатними.

welcome back to USSR
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 кві, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 783378347835783678377838>
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