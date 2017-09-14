|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:42
Xenon написав:
❗️ Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною, — Кулеба
"Я доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Незабаром МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг у рамках законодавства для чоловіків мобілізаційного віку у закордонних дипломатичних установах".
У С П ІХ ...... АААГГООООВ !!!!!
Ви бачите як держава переймається за вас ?
Все буде ГАРАЗД .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4447
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4115 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:45
Vadim_
Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.
Не відміняючи того факту, що якість влк в ТЦК низька, історія знає випадки коли пілоти помирали (через здоровʼя) між щорічними перевірками.
Не все можна побачити навіть при глибоких обстеженнях, а при поверхових як в ТЦК , то тим більше.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12008
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2214 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:47
холява написав: барабашов написав: TUR написав:
Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет
Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?
О !!!
Доброго дня .
Як Дніпро ?Мав надію що вас не зачепе і ось дочекався ...
Дай вам Бог ЗДОРОВ ,Я
Спасибо
Я там работаю, а не живу, куда Х22 припарковалась(сбитая, шариков от С200 полный проспект, площадь и Курчатова были)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4044
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:52
UA написав: Vadim_ написав: Бетон написав:
❗️Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті
У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.
В 2.0 всё стабильно
Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.
В ссср щоб не пройти ВЛК треба було прийти на комісію тримаючи власну голову в руках.
Хворий? - підеш в стройбат.
Тільки шизофреників визнавали непридатними.
Если млеять "ніззя просто так дихати. Або дихати або платити "
Шизофрению поставят?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2513
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:53
барабашов написав: холява написав:
Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет
Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?
О !!!
Доброго дня .
Як Дніпро ?Мав надію що вас не зачепе і ось дочекався ...
Дай вам Бог ЗДОРОВ ,Я[/quote]
Спасибо
Я там работаю, а не живу, куда Х22 припарковалась(сбитая, шариков от С200 полный проспект, площадь и Курчатова были)[/quote]
Це жахливо , бо я бачив як над полем вибухнула кассетна бомба і так само все було засипано залізяками типу крила
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4447
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4115 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:53
Hotab написав:Vadim_
Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.
Не відміняючи того факту, що якість влк в ТЦК низька, історія знає випадки коли пілоти помирали (через здоровʼя) між щорічними перевірками.
Не все можна побачити навіть при глибоких обстеженнях, а при поверхових як в ТЦК , то тим більше.
Пілоти помирають кожен тиждень?
Негарно ветеринарів називати лікарями. Це паплюжить останніх
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2513
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 кві, 2024 13:01
Бетон написав:
Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті
У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.
В 2.0 всё стабильно
от ухилянт, навіть помер аби не служити
Vadim_ написав:
Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.
якщо лікар ВЛК буде виявляти такі бажання (що суперечать лінії партії) то сам отримає повістку на бойового медика
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1286
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 кві, 2024 13:07
барабашов
Все нормально ?
А то і у нас було чути .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4447
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4115 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Вів 23 кві, 2024 13:10
Letusrock написав: Бетон написав:
Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті
У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.
В 2.0 всё стабильно
от ухилянт, навіть помер аби не служити
Vadim_ написав:
Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.
якщо лікар ВЛК буде виявляти такі бажання (що суперечать лінії партії) то сам отримає повістку на бойового медика
Не так швидко .
Зараз треба заслужити і мати певний фах щоб тебе взяли бойовим лікарем .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4447
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4115 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Вів 23 кві, 2024 13:15
TUR написав: Hotab написав:
Хантери стали жертвами
Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет
так а в чем суть кипиша? это же за бугром паспорта не выдают.
как я понял в стране их выдают.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9163
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|26636
|
|
|1493
|187235
|
|
|6076
|617495
|
|