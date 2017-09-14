RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 78347835783678377838>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:42

  Xenon написав:
❗️ Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною, — Кулеба

"Я доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Незабаром МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг у рамках законодавства для чоловіків мобілізаційного віку у закордонних дипломатичних установах".



У С П ІХ ...... АААГГООООВ !!!!!
Ви бачите як держава переймається за вас ?
Все буде ГАРАЗД .
холява
2
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4115 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:45

Vadim_

Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.


Не відміняючи того факту, що якість влк в ТЦК низька, історія знає випадки коли пілоти помирали (через здоровʼя) між щорічними перевірками.
Не все можна побачити навіть при глибоких обстеженнях, а при поверхових як в ТЦК , то тим більше.
Hotab
 
Повідомлень: 12008
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:47

  холява написав:
  барабашов написав:
  TUR написав:Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:

Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?


О !!!
Доброго дня .
Як Дніпро ?Мав надію що вас не зачепе і ось дочекався ...
Дай вам Бог ЗДОРОВ ,Я

Спасибо
Я там работаю, а не живу, куда Х22 припарковалась(сбитая, шариков от С200 полный проспект, площадь и Курчатова были)
барабашов
 
Повідомлень: 4044
З нами з: 16.06.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:52

  UA написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:❗️Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті

У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.

В 2.0 всё стабильно

Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.

В ссср щоб не пройти ВЛК треба було прийти на комісію тримаючи власну голову в руках.
Хворий? - підеш в стройбат.
Тільки шизофреників визнавали непридатними.

Если млеять "ніззя просто так дихати. Або дихати або платити "
Шизофрению поставят?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:53

  барабашов написав:
  холява написав:Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:

Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?


О !!!
Доброго дня .
Як Дніпро ?Мав надію що вас не зачепе і ось дочекався ...
Дай вам Бог ЗДОРОВ ,Я[/quote]
Спасибо
Я там работаю, а не живу, куда Х22 припарковалась(сбитая, шариков от С200 полный проспект, площадь и Курчатова были)[/quote]

Це жахливо , бо я бачив як над полем вибухнула кассетна бомба і так само все було засипано залізяками типу крила
холява
2
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4115 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:53

  Hotab написав:Vadim_

Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.


Не відміняючи того факту, що якість влк в ТЦК низька, історія знає випадки коли пілоти помирали (через здоровʼя) між щорічними перевірками.
Не все можна побачити навіть при глибоких обстеженнях, а при поверхових як в ТЦК , то тим більше.

Пілоти помирають кожен тиждень?
Негарно ветеринарів називати лікарями. Це паплюжить останніх
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті
У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.
В 2.0 всё стабильно

от ухилянт, навіть помер аби не служити

  Vadim_ написав:Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.

якщо лікар ВЛК буде виявляти такі бажання (що суперечать лінії партії) то сам отримає повістку на бойового медика
Letusrock
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:07

барабашов

Все нормально ?
А то і у нас було чути .
холява
2
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4115 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:10

  Letusrock написав:
  Бетон написав:Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті
У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.
В 2.0 всё стабильно

от ухилянт, навіть помер аби не служити

  Vadim_ написав:Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.

якщо лікар ВЛК буде виявляти такі бажання (що суперечать лінії партії) то сам отримає повістку на бойового медика


Не так швидко .
Зараз треба заслужити і мати певний фах щоб тебе взяли бойовим лікарем .
холява
2
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4115 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:15

  TUR написав:
  Hotab написав:Хантери стали жертвами

Не только.Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:


так а в чем суть кипиша? это же за бугром паспорта не выдают.
как я понял в стране их выдают.
mephala
 
Повідомлень: 9163
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78347835783678377838>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: TUR, Xenon, холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 26636
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 187235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 617495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.