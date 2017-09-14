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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7835783678377838>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:17

  whois2010 написав:Коли хтось заікнеться тут про "захищати домівки від бурятів", треба одразу згадувати, що міністр Сольський, якого призначив Зеленський, вкрав 2493га землі.
А ось ТОП-10 землевласників у країні:
«Агрофірма «Світанок» - 5047 га;
«Дружківське рудоуправління» - 3342 га;
«Землетрейд» - 3002 га;
«Зернятко Південь» - 2882 га;
«Агрофорест» - 1803 га;
«Бобровицький хлібозавод» - 1376 га;
«Агроголден» - 1338 га;
«Крайагро-2020» - 1321 га;
«Куяльник» - 1283 га;
«Седнівське» - 1222 га
Тобто менеджер, посадовець, міністр Сольський на 5 місці по кількості землі у володінні.
У гречкосія може виникнути питання, його бусифікують захищати шевченкову хатинку, чи землі Сольського?

вибачте, а де це ви взяли? найбільші земельні банки в країні сягають сотні тисяч га. до 10 т га я до великих навіть не відношу.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:18


Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:


Наче ж мова про М , і тільки діапазонного віку..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:23

  Hotab написав:

Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:


Наче ж мова про М , і тільки діапазонного віку..

Це в консульствах забанили чоловіків 18-60.
А в ДП Документ - всіх, хто старше 12-ти років.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:25

  Hotab написав:

Все, кто старше 12 лет.
Причем без разделения мужчина/женщина/60+ лет :twisted:


Наче ж мова про М , і тільки діапазонного віку..


Прочитайте официальное сообщение https://pasport.org.ua/news/pryzupyneno ... drozdilakh
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:28

TUR
Ну навряд це до мобілізації має стосунок. Інші причини.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ну навряд це до мобілізації має стосунок. Інші причини.

Одновременно с консульствами для М 18-60 ?
Ну да - наверное просто случайно совпало :wink: :lol:
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:40

  UA написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:❗️Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті

У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.

В 2.0 всё стабильно

Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.

В ссср щоб не пройти ВЛК треба було прийти на комісію тримаючи власну голову в руках.
Хворий? - підеш в стройбат.
Тільки шизофреників визнавали непридатними.

Не надо , я её проходил в СССР перед срочкой несколько раз, у многих выявляли какие то отклонения и отправляли на дообследования /лечение.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:46

  Schmit написав:Данія продала Аргентині 24 літаки F-16
Данія підписала угоду на суму близько 300 мільйонів доларів про продаж Аргентині 24 винищувачів F-16.

А шо так можна було?
Чи не ті це літаки, які обіцяли передати в дар Україні (купити ж нам релігія не дозволяє, 300 мільйонів - напевно непідйомна сума)?

Толькож сегодня читал что посол Дании заявил что все наявные Ф16 передадут Украине или все это то негодное шо останеться после распродажи :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:51

  Shaman написав:
  whois2010 написав:Коли хтось заікнеться тут про "захищати домівки від бурятів", треба одразу згадувати, що міністр Сольський, якого призначив Зеленський, вкрав 2493га землі.
А ось ТОП-10 землевласників у країні:
«Агрофірма «Світанок» - 5047 га;
«Дружківське рудоуправління» - 3342 га;
«Землетрейд» - 3002 га;
«Зернятко Південь» - 2882 га;
«Агрофорест» - 1803 га;
«Бобровицький хлібозавод» - 1376 га;
«Агроголден» - 1338 га;
«Крайагро-2020» - 1321 га;
«Куяльник» - 1283 га;
«Седнівське» - 1222 га
Тобто менеджер, посадовець, міністр Сольський на 5 місці по кількості землі у володінні.
У гречкосія може виникнути питання, його бусифікують захищати шевченкову хатинку, чи землі Сольського?

вибачте, а де це ви взяли? найбільші земельні банки в країні сягають сотні тисяч га. до 10 т га я до великих навіть не відношу.

Тут
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:56

  холява написав:барабашов

Все нормально ?
А то і у нас було чути .

Я ничего не слышал
Почитаю телегу
В пятницу утром аж потолок подпрыгнул, так через закрытые окна волна прошла, а сейчас норм.
А как вам за 70км вообще что то может быть слышно?
барабашов
 
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