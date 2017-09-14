whois2010 написав:Коли хтось заікнеться тут про "захищати домівки від бурятів", треба одразу згадувати, що міністр Сольський, якого призначив Зеленський, вкрав 2493га землі. А ось ТОП-10 землевласників у країні: «Агрофірма «Світанок» - 5047 га; «Дружківське рудоуправління» - 3342 га; «Землетрейд» - 3002 га; «Зернятко Південь» - 2882 га; «Агрофорест» - 1803 га; «Бобровицький хлібозавод» - 1376 га; «Агроголден» - 1338 га; «Крайагро-2020» - 1321 га; «Куяльник» - 1283 га; «Седнівське» - 1222 га Тобто менеджер, посадовець, міністр Сольський на 5 місці по кількості землі у володінні. У гречкосія може виникнути питання, його бусифікують захищати шевченкову хатинку, чи землі Сольського?
вибачте, а де це ви взяли? найбільші земельні банки в країні сягають сотні тисяч га. до 10 т га я до великих навіть не відношу.
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.
"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.