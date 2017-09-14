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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7836783778387839>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:00

  барабашов написав:
  холява написав:барабашов

Все нормально ?
А то і у нас було чути .

Я ничего не слышал
Почитаю телегу
В пятницу утром аж потолок подпрыгнул, так через закрытые окна волна прошла, а сейчас норм.
А как вам за 70км вообще что то может быть слышно?


ЗВУК було чути ..... ЗВУК
холява
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:02

  Shaman написав:найбільші земельні банки в країні сягають сотні тисяч га. до 10 т га я до великих навіть не відношу.


мова йшла про одного власника.
земельні банки - це точно власники в одній особі?
Востаннє редагувалось mephala в Вів 23 кві, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:03

  whois2010 написав:
  Shaman написав:
  whois2010 написав:Коли хтось заікнеться тут про "захищати домівки від бурятів", треба одразу згадувати, що міністр Сольський, якого призначив Зеленський, вкрав 2493га землі.
А ось ТОП-10 землевласників у країні:
«Агрофірма «Світанок» - 5047 га;
«Дружківське рудоуправління» - 3342 га;
«Землетрейд» - 3002 га;
«Зернятко Південь» - 2882 га;
«Агрофорест» - 1803 га;
«Бобровицький хлібозавод» - 1376 га;
«Агроголден» - 1338 га;
«Крайагро-2020» - 1321 га;
«Куяльник» - 1283 га;
«Седнівське» - 1222 га
Тобто менеджер, посадовець, міністр Сольський на 5 місці по кількості землі у володінні.
У гречкосія може виникнути питання, його бусифікують захищати шевченкову хатинку, чи землі Сольського?

вибачте, а де це ви взяли? найбільші земельні банки в країні сягають сотні тисяч га. до 10 т га я до великих навіть не відношу.

Тут


Соглашусь с Шаманом.
Вот более-менее правильный рейтинг https://tripoli.land/ua/agrokholdingi-ukrainy
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:04

  TUR написав:Вот более-менее правильный рейтинг https://tripoli.land/ua/agrokholdingi-ukrainy


а вони власники чи просто арендатори тієї землі?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:а вони власники чи просто арендатори тієї землі?
Вопрос правильный, но далекий от реальной жизни.
"Вам "шашечки" или "ехать"?" (С)
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:18

  TUR написав:
  Shaman написав:
  whois2010 написав:Коли хтось заікнеться тут про "захищати домівки від бурятів", треба одразу згадувати, що міністр Сольський, якого призначив Зеленський, вкрав 2493га землі.
А ось ТОП-10 землевласників у країні:
«Агрофірма «Світанок» - 5047 га;
«Дружківське рудоуправління» - 3342 га;
«Землетрейд» - 3002 га;
«Зернятко Південь» - 2882 га;
«Агрофорест» - 1803 га;
«Бобровицький хлібозавод» - 1376 га;
«Агроголден» - 1338 га;
«Крайагро-2020» - 1321 га;
«Куяльник» - 1283 га;
«Седнівське» - 1222 га
Тобто менеджер, посадовець, міністр Сольський на 5 місці по кількості землі у володінні.
У гречкосія може виникнути питання, його бусифікують захищати шевченкову хатинку, чи землі Сольського?

вибачте, а де це ви взяли? найбільші земельні банки в країні сягають сотні тисяч га. до 10 т га я до великих навіть не відношу.

Соглашусь с Шаманом.
Вот более-менее правильный рейтинг https://tripoli.land/ua/agrokholdingi-ukrainy

всі праві, тільки кожен по своєму. :D

юридично правильний реєстр whois2010, бо купівля-продаж землі лише стартовав

фактично правильний реєстр TUR, бо реально компанії керують саме такими земельними банками. там не лише оренда, а є ще інші юридичні форми переоформлення землі - не пам'ятаю це хитре слово :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:20

  Vadim_ написав:
  Schmit написав:Данія продала Аргентині 24 літаки F-16
Данія підписала угоду на суму близько 300 мільйонів доларів про продаж Аргентині 24 винищувачів F-16.

А шо так можна було?
Чи не ті це літаки, які обіцяли передати в дар Україні (купити ж нам релігія не дозволяє, 300 мільйонів - напевно непідйомна сума)?

Толькож сегодня читал что посол Дании заявил что все наявные Ф16 передадут Украине или все это то негодное шо останеться после распродажи :?

22 Лютого, 2024
Україна отримає перші данські F-16 вже цим літом
...
Данія зобов’язалась передати 19 літаків F-16, котрі в 2000-х роках були модернізовані за програмою Mid-Life Update (MLU).

Майбутні українські винищувачі в ході програми MLU пройшли капітальний ремонт та отримали, зокрема, сучасніший радар AN/APG-66(V)2.

https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-otry ... sym-litom/
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:21

  Vadim_ написав:
  Schmit написав:Данія продала Аргентині 24 літаки F-16
Данія підписала угоду на суму близько 300 мільйонів доларів про продаж Аргентині 24 винищувачів F-16.

А шо так можна було?
Чи не ті це літаки, які обіцяли передати в дар Україні (купити ж нам релігія не дозволяє, 300 мільйонів - напевно непідйомна сума)?

Толькож сегодня читал что посол Дании заявил что все наявные Ф16 передадут Украине или все это то негодное шо останеться после распродажи :?

п.с. Подивився інтерв'ю а там "вилами по воді" про Ф16
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:22

  Xenon написав:
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.

"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.

https://www.nytimes.com/2024/04/22/brie ... ckage.html

в такому випадку капець окупованим територіям. буде суцільне Сомалі...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:28

  Xenon написав:
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.

"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.

https://www.nytimes.com/2024/04/22/brie ... ckage.html

Кому лучше, а кому ні.
Владі вигідніше воювати аж до "у вагоні Директорія, під вагоном — територія", а потім стати урядом у вигнанні, ніж піти на якісь рпв. Це ж прийдеться відміняти воєнний стан, проводити вибори, відповідати за дії/бездіяльність 2019-2022... А так будуть героями, які відважно "боронили" країну від переважаючого ворога до останнього (українця).
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 23 кві, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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