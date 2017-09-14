То оренда (3-5 років) які пролонгують, а не власність. Шаман як і завжди сів в калюжу.
Та зупиніться. Рейтинг власників землі було наведено лише для порівняння, скільки вкрав міністр, призначений/затверджений президентом. Які обидва два потім будуть пересічним розказувати, що треба захищати свої хрущі, а інакше бурят. Тож у людей виникає дисонанс
Hotab написав:Ну навряд це до мобілізації має стосунок. Інші причини.
Одновременно с консульствами для М 18-60 ? Ну да - наверное просто случайно совпало
Починають гратися в диктаторів. Бо хто ж їх перевибере, якщо виборів немає?
Бігор, ви як житель Польщі , як ставитесь до нововведень з обслуговуванням закордонних ухилянтів в закордонних консульствах Уклаїни?? А то думки у наших ухилянтів розійшлись . До введення всі кричали «а як же батальйон Монако? Не відчує нічого?» Тепер, коли під удар потрапили саме варшавські, римські та берлінські котли, то місцеві ухилянти знов незадоволені. Лунає «роблять все щоб вони не повернулись в Україну». Ну коротше баба Яга проти будь чого. А ви як вважаєте? 😀
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.
"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.
"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.
вважаю що зараз тестом на адекватність має служити використання (як політиками так і форумними патріотами) фрази "домогтися відмови рф від намірів продовження військової агресії", замість висловів "перемога", "кордони91", "до останнього"