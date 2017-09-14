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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7836783778387839
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:29

  TUR написав:
  mephala написав:а вони власники чи просто арендатори тієї землі?
Вопрос правильный, но далекий от реальной жизни.
"Вам "шашечки" или "ехать"?" (С)


не нужно менять тему.
был приведен список собственников земли.
вы привели список где все в куче с большой долей аренды.
нравится сравнивать лошадь с коровой? ваше дело. тут уже есть одна такая.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:34

  TUR написав:
  whois2010 написав:
  Shaman написав:вибачте, а де це ви взяли? найбільші земельні банки в країні сягають сотні тисяч га. до 10 т га я до великих навіть не відношу.

Тут


Соглашусь с Шаманом.
Вот более-менее правильный рейтинг https://tripoli.land/ua/agrokholdingi-ukrainy

То оренда (3-5 років) які пролонгують, а не власність. Шаман як і завжди сів в калюжу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:42

  BIGor написав:
  TUR написав:
Соглашусь с Шаманом.
Вот более-менее правильный рейтинг https://tripoli.land/ua/agrokholdingi-ukrainy

То оренда (3-5 років) які пролонгують, а не власність. Шаман як і завжди сів в калюжу.

Та зупиніться. Рейтинг власників землі було наведено лише для порівняння, скільки вкрав міністр, призначений/затверджений президентом. Які обидва два потім будуть пересічним розказувати, що треба захищати свої хрущі, а інакше бурят. Тож у людей виникає дисонанс
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:05

  TUR написав:
  Hotab написав:Ну навряд це до мобілізації має стосунок. Інші причини.

Одновременно с консульствами для М 18-60 ?
Ну да - наверное просто случайно совпало :wink: :lol:

Починають гратися в диктаторів. Бо хто ж їх перевибере, якщо виборів немає?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:12

  Бетон написав:
  fler написав:
  барабашов написав:Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?

Вангую, що проводять якусь синхронізацію/під'єднання баз даних Україна-ЄС.

Вы же образованный человек.
Яке приєднання, яка синхронізація?
Синхронізація чого

В ЄС всі справи тільки тільки на папері, я в ужонді бачив, все по паперовим папкам як в СРСР.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:13

  BIGor написав:
  TUR написав:
  Hotab написав:Ну навряд це до мобілізації має стосунок. Інші причини.

Одновременно с консульствами для М 18-60 ?
Ну да - наверное просто случайно совпало :wink: :lol:

Починають гратися в диктаторів. Бо хто ж їх перевибере, якщо виборів немає?

Бігор, ви як житель Польщі , як ставитесь до нововведень з обслуговуванням закордонних ухилянтів в закордонних консульствах Уклаїни??
А то думки у наших ухилянтів розійшлись . До введення всі кричали «а як же батальйон Монако? Не відчує нічого?»
Тепер, коли під удар потрапили саме варшавські, римські та берлінські котли, то місцеві ухилянти знов незадоволені. Лунає «роблять все щоб вони не повернулись в Україну».
Ну коротше баба Яга проти будь чого.
А ви як вважаєте? 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:16

  Xenon написав:
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.

"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.

https://www.nytimes.com/2024/04/22/brie ... ckage.html

в нас тут повно істерії: "РФ відпочине і потім зайде бурятами по самі помідори в Чоп, тому до останнього українця з лопатою Кулеби за кородони 91"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:28

flyman

в нас тут повно істерії: "РФ відпочине і потім зайде бурятами по самі помідори


Ти здатний мотивовано довести , що такий сценарій виключений, чи до чого тут твої «у нас тут кажуть …»??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:29

  Xenon написав:
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.

"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.

https://www.nytimes.com/2024/04/22/brie ... ckage.html


вважаю що зараз тестом на адекватність має служити використання (як політиками так і форумними патріотами) фрази "домогтися відмови рф від намірів продовження військової агресії", замість висловів "перемога", "кордони91", "до останнього"
Letusrock
 
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