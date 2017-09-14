BIGor З названих прізвищ знаю лише Арестовича. У нього там купка дітей малих. Мабуть має право їздити Звичафно що він оформить все тут і буде їздити куди треба. А чому ви думаєте що для решти консульства будуть працювати?
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.
"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.
То оренда (3-5 років) які пролонгують, а не власність. Шаман як і завжди сів в калюжу.
ти такий термін "емфітевзис" колись чув? а скільки землі не встановлено власників? й чомусь ці земельні банки по 10-15-20 років обробляють одні й ті ж фірми. я ж кажу, недаремно тебе з аудиторів поперли. дивно, що ще в тестерах тримають
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.
"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.
вважаю що зараз тестом на адекватність має служити використання (як політиками так і форумними патріотами) фрази "домогтися відмови рф від намірів продовження військової агресії", замість висловів "перемога", "кордони91", "до останнього"
доки існує Раша в нинішньому вигляді, вони ніколи не відмовляться від таких намірів. наше завдання зробити так, щоб вони розуміли, що наступний потенційний напад стане для них останнім. бажано під парасолькою НАТО, але є й інші варіанти
Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет New York Times.
"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - пишет NYT.
вважаю що зараз тестом на адекватність має служити використання (як політиками так і форумними патріотами) фрази "домогтися відмови рф від намірів продовження військової агресії", замість висловів "перемога", "кордони91", "до останнього"
ФУУУУУУУХХХХ........ а я вже пригадав з фантазій ............ кордон тут недалече , шмигну і не помітете .
Hotab написав:BIGor З названих прізвищ знаю лише Арестовича. У нього там купка дітей малих. Мабуть має право їздити Звичафно що він оформить все тут і буде їздити куди треба. А чому ви думаєте що для решти консульства будуть працювати?
Як Ви думаєте, як людина полковник розвідки і яка має дані до держ. таємниці - виїхала за кордон?
Загалом, як вважаєте, завдяки цій новій нормі/постанові/указу - виграємо війну? Кордони 1991 вже видно на обрії?
Hotab написав:BIGor З названих прізвищ знаю лише Арестовича. У нього там купка дітей малих. Мабуть має право їздити Звичафно що він оформить все тут і буде їздити куди треба. А чому ви думаєте що для решти консульства будуть працювати?
Як Ви думаєте, як людина полковник розвідки і яка має дані до держ. таємниці - виїхала за кордон?
Загалом, як вважаєте, завдяки цій новій нормі/постанові/указу - виграємо війну? Кордони 1991 вже видно на обрії?
Нема обмежень для виїзду людей, які мали графу допуску до держтаємниці.. Вони просто повідомляють орган контррозвідки про виїзд і проходять інструктаж. Все, їдь. Без мобілізації війна буде ТОЧНО програно , і точно з шаленими жертвами серед діючої армії. З позором тисяч полонених, з насильством (піршеством) сволоти на захоплених територіях. Вам втрачати нічого? Сімʼю теж забрали? Я маю на увазі близьких і далеких родичів. Муравйов в Києві 1918:
4 лютого 1918 року в Дарниці під Києвом фактичний командир більшовицьких військ Михайло Муравйов видав наказ про «безпощадне знищення всіх офіцерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції» (російської). При штурмі Києва застосовувалися отруйні гази, був проведений масовий артобстріл (до 15 тис. снарядів), у результаті якого, серед інших, зруйнували будинок Михайла Грушевського на Паньківщині. Виконуючи наказ, радянські війська розстріляли в Києві близько 5 тис. мирних жителів, тероризували киян, зокрема, був убитий київський митрополит Володимир Сам Михайло Муравйов так описував ці події: Ми йдемо вогнем і мечем встановлювати радянську владу. Я зайняв місто, бив по палацах і церквах … бив, нікому не даючи пощади! 28 січня Дума (Києва) просила перемир'я. У відповідь я наказав душити їх газами. Сотні генералів, а може й тисячі, були безжалісно вбиті … Так ми мстилися. Ми могли зупинити гнів помсти, проте ми не робили цього, тому що наше гасло — бути нещадними! Оригінальний текст (рос.) Мы идем огнем и мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям... бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты... Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг — быть беспощадными!
Мобілізація + зброя дає змогу продовжити спротив. І вихід колись на перемовини з позиції держави з армією, а не голою жопою.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 16:15, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:BIGor З названих прізвищ знаю лише Арестовича. У нього там купка дітей малих. Мабуть має право їздити Звичафно що він оформить все тут і буде їздити куди треба. А чому ви думаєте що для решти консульства будуть працювати?
Як Ви думаєте, як людина полковник розвідки і яка має дані до держ. таємниці - виїхала за кордон?
Загалом, як вважаєте, завдяки цій новій нормі/постанові/указу - виграємо війну? Кордони 1991 вже видно на обрії?
Якщо ви про орестовича, то не варто всерйоз сприймати що воно верзе. Те, що він підполковник (а не полковник) підкріплено тільки його словами, а він балабол відомий. Тим більше - не розвідки (можливо, колись він мав до того відношення, знову ж таки, підтвердження немає). По суті єдине чим він доведено дотичний до військових - це те, що закінчив університет як військовий перекладач. Все інше - саме балабольство