Питання щодо листа МЗС по наданню послуг чоловікам призовного віку
Якщо це не фейк, а правда, логічно задати по цьому листу декілька запитань. Правда, навіть не знаю, кому їх адресувати. 1. З яких пір лист (навіть не розпорядження, не наказ) заступника міністра (хоч і першого) є приводом для його виконання? 2. Чому лист підписаний новопризначеним першим заступником міністра, а не міністром? 3. Чи існує щодо цього рішення наказ по МЗС або постанова КМУ? 4. На підставі якого саме положення закону чи постанови КМУ консульські установи мають виконувати доручення? 5. Чи пишучи в офіційному документі слово "доручено", автори мають на увазі слово "зобовʼязані"? Так само зі словом "призупинити". Це точно юридично грамотно? 6. Ну, і призупинити до якого терміну? І чому саме зараз, якщо нова редакція закону про мобілізацію ще не набула сили? Джерело: https://censor.net/ua/b3485863
в нас тут повно істерії: "РФ відпочине і потім зайде бурятами по самі помідори
Ти здатний аргументовано довести , що такий сценарій виключений, чи до чого тут твої «у нас тут кажуть …»??
школьник владеющий математикой тебе на пальцах объяснит сколько надо свинособак чтобы оккупировать хотя бы половину Украины. У них уже с набором добровольцев проблемы, https://t.me/astrapress/53867 а для оккупации понадобятся миллионы полицейских, росгвардии, судей, чиновников. Которые будут согласны чтобы их подрывали партизаны. Где их набрать? Оккупация имеет смысл где много коллаборантов, как в Крыму в 2014. Там никого уговаривать не пришлось, крымчане действительно хотели рф, по крайней мере севастопольцы.
И это не уголовники чья задача умереть, тут квалификация нужна, оплата переезда, стартовые деньги. Когда ты пугаешь бурятами ты вообще не представляешь о каком количестве оккупантов говоришь и никакими цифрами страшилки не обосновываешь..
В тг были расчёты чтобы оккупировать харьков им нужно полляма военных
Минимум 500 тыс тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс тел. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова, но вот в том-то и дело, что такого количества РОВ нет https://t.me/zloyodessit/21359
если кто то здесь сеет панические настроения, так это ты со своими бурятами.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 кві, 2024 16:41, всього редагувалось 2 разів.
школьник владеющий математикой тебе на пальцах объяснит сколько надо свинособак чтобы оккупировать хотя бы половину Украины. У них уже с набором добровольцев проблемы, https://t.me/astrapress/53867 а для оккупации понадобятся миллионы полицейских, росгвардии, судей, чиновников. Которые будут согласны чтобы их подрывали партизаны. Где их набрать?
к сожалению, их с избытком среди сегодняшних граждан Украины указанных профессий
в нас тут повно істерії: "РФ відпочине і потім зайде бурятами по самі помідори
Ти здатний аргументовано довести , що такий сценарій виключений, чи до чого тут твої «у нас тут кажуть …»??
школьник владеющий математикой тебе на пальцах объяснит сколько надо свинособак чтобы оккупировать хотя бы половину Украины. У них уже с набором добровольцев проблемы, https://t.me/astrapress/53867 а для оккупации понадобятся миллионы полицейских, росгвардии, судей, чиновников. Которые будут согласны чтобы их подрывали партизаны. Где их набрать?
И это не уголовники чья задача умереть, тут квалификация нужна, оплата переезда, стартовые деньги. Когда ты пугаешь бурятами ты вообще не представляешь о каком количестве оккупантов говоришь. В тг и тут кажется были расчёты чтобы оккупировать харьков им нужно полляма военных
Минимум 500 тыс тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс тел. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова, но вот в том-то и дело, что такого количества РОВ нет https://t.me/zloyodessit/21359
если кто то здесь сеет панические настроения, так это ты со своими бурятами.
є деяка різниця. 500 тис людей потрібно, щоб захопити Харків, який обороняється, є армія.
нагадати, як 100тисячний Слов'янськ захопила банда Гіркина зі 100 осіб? чи як 5 терористів з автоматами в Крокусі поставила на вуха СІМ ТИСЯЧ людей?
в нас не Америка, де кожен другий громадянин має зброю, й може чинити спротив...
школьник владеющий математикой тебе на пальцах объяснит сколько надо свинособак чтобы оккупировать хотя бы половину Украины. У них уже с набором добровольцев проблемы, https://t.me/astrapress/53867 а для оккупации понадобятся миллионы полицейских, росгвардии, судей, чиновников. Которые будут согласны чтобы их подрывали партизаны. Где их набрать?
к сожалению, их с избытком среди сегодняшних граждан Украины указанных профессий
ещё должно быть их согласие на сотрудничество. Назовём это "мягкая оккупация". То есть без зверств которые творили в Буче.
На днях (вчера) тут Бачи говорил, что у них добровольцев 1.6-2 ляма. Готовые идти. Ему иди объясняй проблемы с л/с. Что касается «сколько людей», и «подрывают партизаны. Покажи мне партизан в Мелитополе , Бердянске и в прошлом в Херсоне. Соьачья чушь. Люди как мыши. Их обезоружили (у кого что было), выловили из теплых постелей по одному активную массу, бесхребетные мухи и виталики способные лишь бурчать на кухне, никакой опасности не представляют. А тех, кто представляют, повытаскивали в СИЗО Симферополя. Их в общей маске вообще всегда мало. Если бы я не видел как оборонялся (не оборонлся!) город Херсон, я бы верил, что человеческая масса без армии способна оказывать сопротивление. Уже не верю. Не способна. Если нет армии - население просто овцы.
Теперь относительно потребности сил для наступательных операций. Есть момент, до которого сохраняется организованное сопротивление. Если редеющий фронт не насыщать взамен убывших, если нет оружия, однажды происходит в один момент обвал и бегство. Котлы и вот то все. Массовые отступления из-под Киева/Чернигова/Сум - это вовремя принятые решения перед угорозой котлов. С Херсоном та же история. А Харьковская операция - это классика прорывов через разреженный фронт. Тогда в несколько дней освобождается половина области. Но эта игра может быть теперь против нас., Твой подход - никого больше на фронт! Само как-то устоит. Мой подход : само не устоит. Рассыпется. Вопрос времени. Паника? Это здоровый рассудок. Взамен твоей позиции страуса с головой в песке, но жопой сверху . В надежде что бурят не пристроится.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:BIGor З названих прізвищ знаю лише Арестовича. У нього там купка дітей малих. Мабуть має право їздити Звичафно що він оформить все тут і буде їздити куди треба. А чому ви думаєте що для решти консульства будуть працювати?
Як Ви думаєте, як людина полковник розвідки і яка має дані до держ. таємниці - виїхала за кордон?
Загалом, як вважаєте, завдяки цій новій нормі/постанові/указу - виграємо війну? Кордони 1991 вже видно на обрії?
Нема обмежень для виїзду людей, які мали графу допуску до держтаємниці.. Вони просто повідомляють орган контррозвідки про виїзд і проходять інструктаж. Все, їдь. Без мобілізації війна буде ТОЧНО програно , і точно з шаленими жертвами серед діючої армії. З позором тисяч полонених, з насильством (піршеством) сволоти на захоплених територіях. Вам втрачати нічого? Сімʼю теж забрали? Я маю на увазі близьких і далеких родичів.
Мобілізація + зброя дає змогу продовжити спротив. І вихід колись на перемовини з позиції держави з армією, а не голою жопою.
Цікаво, що реально мені втрачати? Землі нема (навіть сотки), авто нема, нерухомого майна нема. У дружини те саме.
А Ви згодні бути мобілізованими до кінця війни заради виходу колись на перемовини? Вам є що втрачати?