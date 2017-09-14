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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7839784078417842>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:27

  Бетон написав:❗️Величезні черги в центрах видачі паспортів у Варшаві, – ЗМІ

Пишуть, що «не працює система», але дітям та жінкам видають документи.

Ага, синхронизация.
Сказочные


Я вам раджу як можна скоріше поїхати до Польщі .
Маму нашпигуйте грошми , дітямь положіть .....
Далі поки промовчу ....
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Питання щодо листа МЗС по наданню послуг чоловікам призовного віку

Якщо це не фейк, а правда, логічно задати по цьому листу декілька запитань. Правда, навіть не знаю, кому їх адресувати.
1. З яких пір лист (навіть не розпорядження, не наказ) заступника міністра (хоч і першого) є приводом для його виконання?
2. Чому лист підписаний новопризначеним першим заступником міністра, а не міністром?
3. Чи існує щодо цього рішення наказ по МЗС або постанова КМУ?
4. На підставі якого саме положення закону чи постанови КМУ консульські установи мають виконувати доручення?
5. Чи пишучи в офіційному документі слово "доручено", автори мають на увазі слово "зобовʼязані"? Так само зі словом "призупинити". Це точно юридично грамотно?
6. Ну, і призупинити до якого терміну? І чому саме зараз, якщо нова редакція закону про мобілізацію ще не набула сили?
Джерело: https://censor.net/ua/b3485863
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:33

Faceless


.... серед балачок звичайних користувачив форумів ФІНАНСІВ було таке , що він був серед нас ( ЛІБО )

Пам,ятаєте його бричку , з якої він ловив карасів ?
Але це моє припущення ........
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:36

  Hotab написав:flyman

в нас тут повно істерії: "РФ відпочине і потім зайде бурятами по самі помідори


Ти здатний аргументовано довести , що такий сценарій виключений, чи до чого тут твої «у нас тут кажуть …»??

школьник владеющий математикой тебе на пальцах объяснит сколько надо свинособак чтобы оккупировать хотя бы половину Украины. У них уже с набором добровольцев проблемы, https://t.me/astrapress/53867 а для оккупации понадобятся миллионы полицейских, росгвардии, судей, чиновников. Которые будут согласны чтобы их подрывали партизаны. Где их набрать? Оккупация имеет смысл где много коллаборантов, как в Крыму в 2014. Там никого уговаривать не пришлось, крымчане действительно хотели рф, по крайней мере севастопольцы.

И это не уголовники чья задача умереть, тут квалификация нужна, оплата переезда, стартовые деньги. Когда ты пугаешь бурятами ты вообще не представляешь о каком количестве оккупантов говоришь и никакими цифрами страшилки не обосновываешь..

В тг были расчёты чтобы оккупировать харьков им нужно полляма военных
Минимум 500 тыс тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс тел. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова, но вот в том-то и дело, что такого количества РОВ нет
https://t.me/zloyodessit/21359


если кто то здесь сеет панические настроения, так это ты со своими бурятами.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 кві, 2024 16:41, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:37

У США можуть і не надати Україні зброю і техніку на всю суму, передбачену в законопроєкті, — посол України у США

Ухвалений бюджет означає, що для України з'являється можливість отримати на цю суму багато техніки. Але питання в тому, чи є ця техніка.

На жаль, ухвалений бюджет не означає, що техніки насправді є на всі 23 мільярди. Ми її максимально швидко шукаємо і США поки шукають техніку, — заявила Маркарова.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:41

школьник владеющий математикой тебе на пальцах объяснит сколько надо свинособак чтобы оккупировать хотя бы половину Украины. У них уже с набором добровольцев проблемы, https://t.me/astrapress/53867 а для оккупации понадобятся миллионы полицейских, росгвардии, судей, чиновников. Которые будут согласны чтобы их подрывали партизаны. Где их набрать?

к сожалению, их с избытком среди сегодняшних граждан Украины указанных профессий
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:42

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:flyman
в нас тут повно істерії: "РФ відпочине і потім зайде бурятами по самі помідори

Ти здатний аргументовано довести , що такий сценарій виключений, чи до чого тут твої «у нас тут кажуть …»??

школьник владеющий математикой тебе на пальцах объяснит сколько надо свинособак чтобы оккупировать хотя бы половину Украины. У них уже с набором добровольцев проблемы, https://t.me/astrapress/53867 а для оккупации понадобятся миллионы полицейских, росгвардии, судей, чиновников. Которые будут согласны чтобы их подрывали партизаны. Где их набрать?

И это не уголовники чья задача умереть, тут квалификация нужна, оплата переезда, стартовые деньги. Когда ты пугаешь бурятами ты вообще не представляешь о каком количестве оккупантов говоришь. В тг и тут кажется были расчёты чтобы оккупировать харьков им нужно полляма военных
Минимум 500 тыс тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс тел. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова, но вот в том-то и дело, что такого количества РОВ нет
https://t.me/zloyodessit/21359

если кто то здесь сеет панические настроения, так это ты со своими бурятами.

є деяка різниця. 500 тис людей потрібно, щоб захопити Харків, який обороняється, є армія.

нагадати, як 100тисячний Слов'янськ захопила банда Гіркина зі 100 осіб? чи як 5 терористів з автоматами в Крокусі поставила на вуха СІМ ТИСЯЧ людей?

в нас не Америка, де кожен другий громадянин має зброю, й може чинити спротив...
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:43

  Hennady написав:
школьник владеющий математикой тебе на пальцах объяснит сколько надо свинособак чтобы оккупировать хотя бы половину Украины. У них уже с набором добровольцев проблемы, https://t.me/astrapress/53867 а для оккупации понадобятся миллионы полицейских, росгвардии, судей, чиновников. Которые будут согласны чтобы их подрывали партизаны. Где их набрать?

к сожалению, их с избытком среди сегодняшних граждан Украины указанных профессий

ещё должно быть их согласие на сотрудничество. Назовём это "мягкая оккупация". То есть без зверств которые творили в Буче.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:46

vitaliiangel

них уже с набором добровольцев проблемы,


На днях (вчера) тут Бачи говорил, что у них добровольцев 1.6-2 ляма. Готовые идти. Ему иди объясняй проблемы с л/с.
Что касается «сколько людей», и «подрывают партизаны.
Покажи мне партизан в Мелитополе , Бердянске и в прошлом в Херсоне. Соьачья чушь. Люди как мыши. Их обезоружили (у кого что было), выловили из теплых постелей по одному активную массу, бесхребетные мухи и виталики способные лишь бурчать на кухне, никакой опасности не представляют. А тех, кто представляют, повытаскивали в СИЗО Симферополя. Их в общей маске вообще всегда мало.
Если бы я не видел как оборонялся (не оборонлся!) город Херсон, я бы верил, что человеческая масса без армии способна оказывать сопротивление. Уже не верю. Не способна. Если нет армии - население просто овцы.

Теперь относительно потребности сил для наступательных операций.
Есть момент, до которого сохраняется организованное сопротивление. Если редеющий фронт не насыщать взамен убывших, если нет оружия, однажды происходит в один момент обвал и бегство. Котлы и вот то все. Массовые отступления из-под Киева/Чернигова/Сум - это вовремя принятые решения перед угорозой котлов. С Херсоном та же история. А Харьковская операция - это классика прорывов через разреженный фронт. Тогда в несколько дней освобождается половина области. Но эта игра может быть теперь против нас.,
Твой подход - никого больше на фронт! Само как-то устоит. Мой подход : само не устоит. Рассыпется. Вопрос времени.
Паника? Это здоровый рассудок. Взамен твоей позиции страуса с головой в песке, но жопой сверху . В надежде что бурят не пристроится.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:56

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor
З названих прізвищ знаю лише Арестовича. У нього там купка дітей малих. Мабуть має право їздити Звичафно що він оформить все тут і буде їздити куди треба. А чому ви думаєте що для решти консульства будуть працювати?

Як Ви думаєте, як людина полковник розвідки і яка має дані до держ. таємниці - виїхала за кордон?

Загалом, як вважаєте, завдяки цій новій нормі/постанові/указу - виграємо війну? Кордони 1991 вже видно на обрії?

Нема обмежень для виїзду людей, які мали графу допуску до держтаємниці.. Вони просто повідомляють орган контррозвідки про виїзд і проходять інструктаж. Все, їдь.
Без мобілізації війна буде ТОЧНО програно , і точно з шаленими жертвами серед діючої армії. З позором тисяч полонених, з насильством (піршеством) сволоти на захоплених територіях.
Вам втрачати нічого? Сімʼю теж забрали? Я маю на увазі близьких і далеких родичів.

Мобілізація + зброя дає змогу продовжити спротив. І вихід колись на перемовини з позиції держави з армією, а не голою жопою.

Цікаво, що реально мені втрачати? Землі нема (навіть сотки), авто нема, нерухомого майна нема. У дружини те саме.

А Ви згодні бути мобілізованими до кінця війни заради виходу колись на перемовини? Вам є що втрачати?
BIGor
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