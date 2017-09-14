Додано: Вів 23 кві, 2024 16:46



них уже с набором добровольцев проблемы,





На днях (вчера) тут Бачи говорил, что у них добровольцев 1.6-2 ляма. Готовые идти. Ему иди объясняй проблемы с л/с.Что касается «сколько людей», и «подрывают партизаны.Покажи мне партизан в Мелитополе , Бердянске и в прошлом в Херсоне. Соьачья чушь. Люди как мыши. Их обезоружили (у кого что было), выловили из теплых постелей по одному активную массу, бесхребетные мухи и виталики способные лишь бурчать на кухне, никакой опасности не представляют. А тех, кто представляют, повытаскивали в СИЗО Симферополя. Их в общей маске вообще всегда мало.Если бы я не видел как оборонялся (не оборонлся!) город Херсон, я бы верил, что человеческая масса без армии способна оказывать сопротивление. Уже не верю. Не способна. Если нет армии - население просто овцы.Теперь относительно потребности сил для наступательных операций.Есть момент, до которого сохраняется организованное сопротивление. Если редеющий фронт не насыщать взамен убывших, если нет оружия, однажды происходит в один момент обвал и бегство. Котлы и вот то все. Массовые отступления из-под Киева/Чернигова/Сум - это вовремя принятые решения перед угорозой котлов. С Херсоном та же история. А Харьковская операция - это классика прорывов через разреженный фронт. Тогда в несколько дней освобождается половина области. Но эта игра может быть теперь против нас.,Твой подход - никого больше на фронт! Само как-то устоит. Мой подход : само не устоит. Рассыпется. Вопрос времени.Паника? Это здоровый рассудок. Взамен твоей позиции страуса с головой в песке, но жопой сверху . В надежде что бурят не пристроится.