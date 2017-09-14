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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78407841784278437844>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:59

vitaliiangel


пиши что делал ты, как отбивал свой Херсон


Пропей от амнезии. Мы с тобой это давно выяснили. Где был я и чем занимался, когда ты в марте 22 в Доманевском котле отсиживался, угрожая по телеге арендаторам «или плати, или забирай вещи! Я несу убытки!»


По делу, с Херсона ушли потому что НЕ БЫЛО СИЛ его снабжать и удерживать.


Доброе утро, ангелок! Конец 22 и конец 24 это очень разные армии (обе) могут оказаться. Не застревай.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:Faceless


.... серед балачок звичайних користувачив форумів ФІНАНСІВ було таке , що він був серед нас ( ЛІБО )

Пам,ятаєте його бричку , з якої він ловив карасів ?
Але це моє припущення ........
Не думаю, що це Лібо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:08

Faceless
Впевнений що НЕ Лібо.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:13

  Hotab написав:Faceless
Впевнений що НЕ Лібо.


Ну , я написав що це моє ПРИПУЩЕННЯ ....)))

А на рахунок Херсона -згоден .

......... коли ховали ДС , він перший зв,язався зі мною і запропонував гроші на вінок , але написав щоб було його ім,я . Так і було , від нього і від ФІНАНСІВ ....
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:16

  vitaliiangel написав:
  Hennady написав:
школьник владеющий математикой тебе на пальцах объяснит сколько надо свинособак чтобы оккупировать хотя бы половину Украины. У них уже с набором добровольцев проблемы, https://t.me/astrapress/53867 а для оккупации понадобятся миллионы полицейских, росгвардии, судей, чиновников. Которые будут согласны чтобы их подрывали партизаны. Где их набрать?

к сожалению, их с избытком среди сегодняшних граждан Украины указанных профессий

ещё должно быть их согласие на сотрудничество. Назовём это "мягкая оккупация". То есть без зверств которые творили в Буче.

Були після втрати Маріуполя відео шикування колишніх українських поліцейських які прийшли на службу на кацапів. Легко гуглиться і про 40 мусорів що прийняли присягу в Маріку і випуск сепарської академії МВД в 22 році там їх майже 180 рил яких привезли в Маріуполь щоб Чепушилін ,,привітав,, Так що якщо вимкнути телемарафон, виявляється що багато українців пішли на службу до русні. І не треба везти з-за Уралу, Байкалу. Своїх манкуртів досить.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:26

alex lem

Завжди дивуюсь , чому люди пишуть про щось особливо гидотне .


....ось наприклад чому ви ніколи не пишите , що ЗСУ , ВСУ , та всі наші вояки не прогнулись і далі захищають Батьківщину ,?
Нажал поїхав допомогати але десь за дві години буду на зв ,язку
холява
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:27

  BIGor написав:
  Hotab написав:
  BIGor написав:Починають гратися в диктаторів. Бо хто ж їх перевибере, якщо виборів немає?

Бігор, ви як житель Польщі , як ставитесь до нововведень з обслуговуванням закордонних ухилянтів в закордонних консульствах Уклаїни??
А то думки у наших ухилянтів розійшлись . До введення всі кричали «а як же батальйон Монако? Не відчує нічого?»
Тепер, коли під удар потрапили саме варшавські, римські та берлінські котли, то місцеві ухилянти знов незадоволені. Лунає «роблять все щоб вони не повернулись в Україну».
Ну коротше баба Яга проти будь чого.
А ви як вважаєте? 😀

Знаю тільки одне, мажорна частина "емігрантів" не постраждає, іншій частині буде геморой, але люди будуть отримувати ВНЖ. От представте який стимул тепер у емігрантів витратися на курси B1? :D Ну держава просто хоче зробити більше неприємностей своїм громадянам, та і все. Чи продуктивно це? Хз, чи справедливо це? Хз. Бо усілякі Арестовичі, Шили чи Шевченки виїзжають і отримують документи без проблем, і будуть це робити далі.


интересно как отказ государства от консульских услуг и выдачи паспорта этот чудик приравнял к тому что на фронте калечатся/гибнут? прямо таки нагнули тро монако по самые помидоры. аж в припрыжку они на фронт побежали.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:31

  Hotab написав:Мобілізація + зброя дає змогу продовжити спротив. І вихід колись на перемовини з позиції держави з армією, а не голою жопою.

Одне лише питання. В яку штурмову бригаду записалися?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:42

  alex lem написав:
  Hotab написав:Мобілізація + зброя дає змогу продовжити спротив. І вихід колись на перемовини з позиції держави з армією, а не голою жопою.

Одне лише питання. В яку штурмову бригаду записалися?

он других записывает.
  Shaman написав:в нас не Америка, де кожен другий громадянин має зброю, й може чинити спротив...
что мешает власти раздать калаши и обучить стрелять из них? ЗСУ не потянет 3-4 млн мобилизованных. А если раздать оружие, русня 5 раз подумает, а оно им надо? Все русские тг каналы только и пишут о том, что в Украине заканчивается оружие, типа вот вот и двери откроются. А там люди с калашами. Или без калашей?

много странных вещей происходит, когда власть говорит одно, а делает другое. Все равно калаши приедут с фронта и уже едут тысячами. Стрелявшие в полицейских не пирожки в машине везли. Надо определяться это война или мир.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 кві, 2024 18:01, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:53

alex lem


Одне лише питання. В яку штурмову бригаду записалися?


Чому саме в «штурмову»? Бригад є багато різних. У Успіха артилерійська. Нічого? Вас не тригерить цей факт? Моя також існує , я приписаний туди. Це бригада АА., За потреби мене покличуть.
А ви до якої?

что мешает власти раздать калаши и обучить стрелять из них?



Тобі заважає нездатність до навчання. Тому ти і інститут проходив платно. Включно з екзаменами.
Читай історію ТРО Херсона у Бузковому гаю.


Все равно калаши приедут с фронта и уже едут тысячами


Якби так було, ти б уже з хати не виходив навіть в магазин. А так інколи ж виходиш ще.

Ти бачиш, що навіть
1. Військова автівка
2. Діючі військові з посвідченнями і діючим змінним паролем
але був повний догляд речей.
На потягах з вокзальними рамками і собаками тим більше ідіотів нема возити. Тобто масово цього точно нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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