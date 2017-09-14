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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:02
Бетон написав:
❗️Величезні черги в центрах видачі паспортів у Варшаві, – ЗМІ
Пишуть, що «не працює система», але дітям та жінкам видають документи.
Ага, синхронизация.
Сказочные
Бетон, синхронизация - это моё предположение
, а не истина в первой инстанции)). Мыслю, что каждую проскочившую через границу мышь, особенно М18-60, хотят поставить на учет и контролировать. Легче всего это сделать через центры выдачи паспортов. Государство должно понимать, где находятся его граждане и сколько их.
Следующий шаг - фильтрация выплат. Чтобы не было хитроопых, которые получают и пособия за границей, и помощь в Украине, и комуналку не платят, и хату втридорога сдают... и др. варианты сидения одним местом на х стульях.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:02
vitaliiangel написав:
что мешает власти раздать калаши и обучить стрелять из них? ЗСУ не потянет 3-4 млн мобилизованных. А если раздать оружие
я теж не проти потримати вдома калаш, наприклад із зобовязанням повернути його протягом 3 років (якщо не знадобиться)
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:08
Letusrock написав: vitaliiangel написав:
что мешает власти раздать калаши и обучить стрелять из них? ЗСУ не потянет 3-4 млн мобилизованных. А если раздать оружие
я теж не проти потримати вдома калаш, наприклад із зобовязанням повернути його протягом 3 років (якщо не знадобиться)
никто вам его не даст. рабам калаши не положены как за вами тогда тцкашники будут бегать? вы же их постреляете, а на суде скажите думали что стреляли в орков.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:11
vitaliiangel
никто вам его не даст. рабам калаши не положены к
Раб, який бажає калаш, а чому ти не схотів на строкову службу 30 років тому? Там були калаші.
А так ти крім сам знаєш чого в руках не тримав, а тепер дай йому додому зброю.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 23 кві, 2024 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:11
Hotab
ну найщиріші патріоти там же де найтяжче? Чи це не точно? Ви ж усіх позаписували в ЗСУ,а якже ж самі? Або чекаєте часу коли призовуть міністрів на хелікоптерах возить?
Ну моя доля,,у тепловізорі відсвічувать,,як тута писали поки до мене не прийшла. Розуміння куди треба поспішати прийшло на чужому досвіді. Двох з ким робив вже закопали на Алеї Слави. Одного з під Бахмуту, другого з Запоріжської.
PS строкову 30 років назад не косив, калаш був.
Востаннє редагувалось alex lem
в Вів 23 кві, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:12
alex lem
Або чекаєте часу коли призовуть міністрів на хелікоптерах возить?
Ну я вже наче і побув. А ви коли?
Ви ж усіх позаписували в ЗСУ
Якби записав, ви б з окопу писали
строкову 30 років назад не косив, калаш був.
Ну то в добрий путь.
У кого що було 30р тому, тому і зараз це в руки. Мені «міністра» в руки
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:21
alex lem написав:Hotab
ну найщиріші патріоти там же де найтяжче? Чи це не точно? Ви ж усіх позаписували в ЗСУ,а якже ж самі? Або чекаєте часу коли призовуть міністрів на хелікоптерах возить?
вивозить
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flyman
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:23
Hotab написав:
А так ти крім сам знаєш чого в руках не тримав, а тепер дай йому додому зброю.
значит больше не пиши про мою мобилизацию если оружие мне нельзя, ок?
Hotab написав:
а чому ти не схотів на строкову службу 30 років тому? Там були калаші.
а почему ты вместо учебки не записался в школу балета? в 13 лет обычно такие вопросы задают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 23 кві, 2024 18:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:24
flyman написав: alex lem написав:Hotab
ну найщиріші патріоти там же де найтяжче? Чи це не точно? Ви ж усіх позаписували в ЗСУ,а якже ж самі? Або чекаєте часу коли призовуть міністрів на хелікоптерах возить?
вивозить
куда вивозити, в напрямку кордонів91? ))
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:24
Hotab та,та. Монастирського довозили, Хвахівці. Поки в будівлю не влупились...
PS Бронь не продлять то й піду світиться в тепловізорі.
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