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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7841784278437844>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:02

  Бетон написав:❗️Величезні черги в центрах видачі паспортів у Варшаві, – ЗМІ

Пишуть, що «не працює система», але дітям та жінкам видають документи.

Ага, синхронизация.
Сказочные

Бетон, синхронизация - это моё предположение, а не истина в первой инстанции)). Мыслю, что каждую проскочившую через границу мышь, особенно М18-60, хотят поставить на учет и контролировать. Легче всего это сделать через центры выдачи паспортов. Государство должно понимать, где находятся его граждане и сколько их.
Следующий шаг - фильтрация выплат. Чтобы не было хитроопых, которые получают и пособия за границей, и помощь в Украине, и комуналку не платят, и хату втридорога сдают... и др. варианты сидения одним местом на х стульях.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:что мешает власти раздать калаши и обучить стрелять из них? ЗСУ не потянет 3-4 млн мобилизованных. А если раздать оружие

я теж не проти потримати вдома калаш, наприклад із зобовязанням повернути його протягом 3 років (якщо не знадобиться)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:08

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:что мешает власти раздать калаши и обучить стрелять из них? ЗСУ не потянет 3-4 млн мобилизованных. А если раздать оружие

я теж не проти потримати вдома калаш, наприклад із зобовязанням повернути його протягом 3 років (якщо не знадобиться)

никто вам его не даст. рабам калаши не положены как за вами тогда тцкашники будут бегать? вы же их постреляете, а на суде скажите думали что стреляли в орков.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:11

vitaliiangel


никто вам его не даст. рабам калаши не положены к


Раб, який бажає калаш, а чому ти не схотів на строкову службу 30 років тому? Там були калаші.
А так ти крім сам знаєш чого в руках не тримав, а тепер дай йому додому зброю.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:11

Hotab ну найщиріші патріоти там же де найтяжче? Чи це не точно? Ви ж усіх позаписували в ЗСУ,а якже ж самі? Або чекаєте часу коли призовуть міністрів на хелікоптерах возить?
Ну моя доля,,у тепловізорі відсвічувать,,як тута писали поки до мене не прийшла. Розуміння куди треба поспішати прийшло на чужому досвіді. Двох з ким робив вже закопали на Алеї Слави. Одного з під Бахмуту, другого з Запоріжської.
PS строкову 30 років назад не косив, калаш був. :wink:
Востаннє редагувалось alex lem в Вів 23 кві, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:12

alex lem


Або чекаєте часу коли призовуть міністрів на хелікоптерах возить?


Ну я вже наче і побув. А ви коли?


Ви ж усіх позаписували в ЗСУ


Якби записав, ви б з окопу писали


строкову 30 років назад не косив, калаш був.


Ну то в добрий путь.
У кого що було 30р тому, тому і зараз це в руки. Мені «міністра» в руки
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:21

  alex lem написав:Hotab ну найщиріші патріоти там же де найтяжче? Чи це не точно? Ви ж усіх позаписували в ЗСУ,а якже ж самі? Або чекаєте часу коли призовуть міністрів на хелікоптерах возить?

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:23

  Hotab написав:А так ти крім сам знаєш чого в руках не тримав, а тепер дай йому додому зброю.
значит больше не пиши про мою мобилизацию если оружие мне нельзя, ок?
  Hotab написав:а чому ти не схотів на строкову службу 30 років тому? Там були калаші.
а почему ты вместо учебки не записался в школу балета? в 13 лет обычно такие вопросы задают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 кві, 2024 18:25, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:24

  flyman написав:
  alex lem написав:Hotab ну найщиріші патріоти там же де найтяжче? Чи це не точно? Ви ж усіх позаписували в ЗСУ,а якже ж самі? Або чекаєте часу коли призовуть міністрів на хелікоптерах возить?

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куда вивозити, в напрямку кордонів91? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:24

Hotab та,та. Монастирського довозили, Хвахівці. Поки в будівлю не влупились...
PS Бронь не продлять то й піду світиться в тепловізорі.
alex lem
 
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