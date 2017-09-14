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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:24
vitaliiangel написав: Hotab написав:
А так ти крім сам знаєш чого в руках не тримав, а тепер дай йому додому зброю.
значит больше не пиши про мою мобилизацию если оружие мне нельзя, ок?
Оружие нельзя, а тряпка в солярке, снаряд и лопату - можно
Монастирського довозили, Хвахівці. Поки в будівлю не влупились...
Вмієте краще - возіть ви.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:27
Hotab написав:
Оружие нельзя, а тряпка в солярке, снаряд и лопату - можно
тряпка в соляре это то что у тебя вместо мозгов. я тоже дорогостоящий специалист если что. Хоть и не военный. Власти не хотят легально продать мне калаш. Это всё что нужно знать про оборону, палками и лопатами. Они так видят. В афгане туземцы не имея регулярной армии отбивались калашами. Но у нас другой путь. Северной Кореи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 23 кві, 2024 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:29
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Оружие нельзя, а тряпка в солярке, снаряд и лопату - можно
тряпка в соляре это то что у тебя вместо мозгов. я тоже дорогостоящий специалист если что. Хоть и не военный.
«Я девушка честная, потому дорогая»
Пон.
Так а чего дорогой специалист пролежни на ирпенском диване давит? Где дороговизна проявляется для воюющей страны? Где налоги?
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:34
BIGor написав:
От представте який стимул тепер у емігрантів витратися на курси B1?
Тим більше, що їх же держава і сплачує... За півтора-два роки вже можна було якось і вивчити.
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