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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7841784278437844
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:24

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А так ти крім сам знаєш чого в руках не тримав, а тепер дай йому додому зброю.
значит больше не пиши про мою мобилизацию если оружие мне нельзя, ок?

Оружие нельзя, а тряпка в солярке, снаряд и лопату - можно


Монастирського довозили, Хвахівці. Поки в будівлю не влупились...


Вмієте краще - возіть ви.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:27

  Hotab написав:Оружие нельзя, а тряпка в солярке, снаряд и лопату - можно
тряпка в соляре это то что у тебя вместо мозгов. я тоже дорогостоящий специалист если что. Хоть и не военный. Власти не хотят легально продать мне калаш. Это всё что нужно знать про оборону, палками и лопатами. Они так видят. В афгане туземцы не имея регулярной армии отбивались калашами. Но у нас другой путь. Северной Кореи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 кві, 2024 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:29

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Оружие нельзя, а тряпка в солярке, снаряд и лопату - можно
тряпка в соляре это то что у тебя вместо мозгов. я тоже дорогостоящий специалист если что. Хоть и не военный.

«Я девушка честная, потому дорогая»
Пон.
Так а чего дорогой специалист пролежни на ирпенском диване давит? Где дороговизна проявляется для воюющей страны? Где налоги?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:34

  BIGor написав:От представте який стимул тепер у емігрантів витратися на курси B1?
Тим більше, що їх же держава і сплачує... За півтора-два роки вже можна було якось і вивчити.
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