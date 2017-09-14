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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7841784278437844>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:24


Монастирського довозили, Хвахівці. Поки в будівлю не влупились...


Вмієте краще - возіть ви.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:34

  BIGor написав:От представте який стимул тепер у емігрантів витратися на курси B1?
Тим більше, що їх же держава і сплачує... За півтора-два роки вже можна було якось і вивчити.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:50

vitaliiangel
Йдеш в магазин зброї. до кольору до вибору.
Воздушка взагалі без документів (моя з 10метрів відро наскрізь прошиває)
Гладкоствол з дозволом.
Хто має 3 роки досвіду то нарізна снайперка непогано.
Всі хто хоче та готовий за зброю відповідати вже давно щось мають.
Та й нелегал при бажанні купити не є проблемою.
Рабство не в видачі зброї, а в голові.
В древньому римі було 2млн рабів одночасно, а в повстанні спартака брало участь 50 тисяч. Більшість звільнених просто відмовлялись. бо раби по природі.
Рабом для більшості добре бути. За все відповідає та за все винен господар, а коли ти вільний то все на тобі.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:что мешает власти раздать калаши и обучить стрелять из них?

Невже ви думаєте, що просто стріляти це і є найголовніша навичка, якої вчать мобілізованого?
  vitaliiangel написав:никто вам его не даст. рабам калаши не положены как за вами тогда тцкашники будут бегать? вы же их постреляете, а на суде скажите думали что стреляли в орков.

Якщо ви не в курсі, то кожен може цілком легально мати неавтоматичну довгоствольну зброю - гвинтівку, помповик і т п. І давно. Отакі "раби". Дурниці типу "та ви ж їх постріляєте" може казати тільки той, хто не знає, про що говорить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:15

  Волинь написав:Йдеш в магазин зброї. до кольору до вибору.

В прошлые времена любители калашей могли взять сайгу-мк. Сейчас в магазин не заглядывал, но уверен, что его нет.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:27

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:❗️Мобілізований помер в дорозі до навчального центру на Закарпатті

У військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.

В 2.0 всё стабильно

Що ще раз підтверджує рівень професіоналізму лікарів ВЛК і їх бажання виявити захворювання.

Помирають навіть професійні спортсмени які регулярно проходять обстеження.
Лише дебіли будуть таку новину розповсюджувати і смакувати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:30

  vitaliiangel написав:что мешает власти раздать калаши и обучить стрелять из них? ЗСУ не потянет 3-4 млн мобилизованных. А если раздать оружие, русня 5 раз подумает, а оно им надо? Все русские тг каналы только и пишут о том, что в Украине заканчивается оружие, типа вот вот и двери откроются. А там люди с калашами. Или без калашей?

много странных вещей происходит, когда власть говорит одно, а делает другое. Все равно калаши приедут с фронта и уже едут тысячами. Стрелявшие в полицейских не пирожки в машине везли. Надо определяться это война или мир.


....... ви самі собі відповісте на питання , а що ви будете робити з автоматом, або інший ?

При першому пострілі чи приходу міни ,більшість кине зброю і почне внеплановий відхід .
Я стільки раз це бачив ... )))
Ще деяка частина , впаде і буде головою землю рити , волати , дехто по великому сходе чи по маленькому .
Тільки дуже не багато воїнів буде знати що робити .
Тому що є бойове злагодження , котре треба ще відтренувати . Та іще багато речей про які ви не здогадуєтесь( ПРОТОКОЛ БОЮ ).
Хоть джавелини , гранати , будь що роздай , ви нічого не зробите без підготовки .
Так от влада намагаєтся зібрати людей і провести злагодження , щоб дехто не почав недоносити свої ексрименти до вбиральні ще не вилазя за компьютера , бо дуже переймається за себе .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:35

  барабашов написав:Кто на фото и почему в трусах?

Наш боец :D то я фотографував
То літо було, десь +35, жара, кацапи кілометра за чотири от він і вирішив розслабитися :D там позиція була так замаскована, що в десяти метрах хто йшов не помічав Зіл з Зушкою.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:45

vitaliiangel

эротические фантазии

я на форуме в эти дела не играю.


То ли дело сам под видео с обезьянами
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:45

  Faceless написав:Невже ви думаєте, що просто стріляти це і є найголовніша навичка, якої вчать мобілізованого?
со слов хотаба главный навык мыть соляркой снаряды и рыть окопы. Вы почему-то ему не возразили, вы только мне возражаете?
vitaliiangel
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  #<1 ... 7841784278437844>
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