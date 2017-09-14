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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7841784278437844
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:52

vitaliiangel



а почему ты вместо учебки не записался в школу балета?


Так я и не продвигаю идею «зал для балета в каждый ирпенский двор ».


со слов хотаба главный навык мыть соляркой снаряды и рыть окопы


А что ты еще умеешь? А Успиха чтоб заменить, надо это.
Ну и рации на зарядку поставить. Ты ж умеешь?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 20:04

  vitaliiangel написав:
  fler написав:Шо делать буим? Станем на колени,
свои эротические фантазии пишите хотабу в лс. я на форуме в эти дела не играю.

Вечір перестав бути томним.
:lol: Що відбувається? Чому словосполучення "Станем на колени" викликає у вас асоціаціативний ряд "эротические фантазии" - "Хотаб"? :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 20:06

  Hotab написав:Покажи мне партизан в Мелитополе , Бердянске и в прошлом в Херсоне. Соьачья чушь. Люди как мыши. Их обезоружили (у кого что было), выловили из теплых постелей по одному активную массу, бесхребетные мухи и виталики способные лишь бурчать на кухне, никакой опасности не представляют. А тех, кто представляют, повытаскивали в СИЗО Симферополя. Их в общей маске вообще всегда мало.
Если бы я не видел как оборонялся (не оборонлся!) город Херсон, я бы верил, что человеческая масса без армии способна оказывать сопротивление. Уже не верю. Не способна. Если нет армии - население просто овцы.

А колаборантів хто по-твоєму підривав та підриває?
Хто здобував важливу інформацію?
Багато хто загинув, багато хто дійсно в тюрязі з допитами ФСБ.
Але так, скопом, всіх людей звинуватити шо вони ніякого супротиву не організували...
Тебе там і близько не було, до спецпризначенців ти ніякого відношення не маєш, аби шось ляпнуть?
ТРО це була поспіхом організована оборона, але все-таки вона теж була, хлопці теж бились.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 20:08

  Бетон написав:
  fler написав:
  барабашов написав:Это как? А если племяшу 17 и он там уже 25й месяц?

Вангую, що проводять якусь синхронізацію/під'єднання баз даних Україна-ЄС.

Вы же образованный человек.
Яке приєднання, яка синхронізація?
Синхронізація чого

Да просто типичная украинская бюджетница сосясиси
Vadim_
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