Монастирського довозили, Хвахівці. Поки в будівлю не влупились...
Вмієте краще - возіть ви.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:24
Вмієте краще - возіть ви.
Додано: Вів 23 кві, 2024 18:34
Додано: Вів 23 кві, 2024 18:50
vitaliiangel
Йдеш в магазин зброї. до кольору до вибору.
Воздушка взагалі без документів (моя з 10метрів відро наскрізь прошиває)
Гладкоствол з дозволом.
Хто має 3 роки досвіду то нарізна снайперка непогано.
Всі хто хоче та готовий за зброю відповідати вже давно щось мають.
Та й нелегал при бажанні купити не є проблемою.
Рабство не в видачі зброї, а в голові.
В древньому римі було 2млн рабів одночасно, а в повстанні спартака брало участь 50 тисяч. Більшість звільнених просто відмовлялись. бо раби по природі.
Рабом для більшості добре бути. За все відповідає та за все винен господар, а коли ти вільний то все на тобі.
Додано: Вів 23 кві, 2024 19:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Невже ви думаєте, що просто стріляти це і є найголовніша навичка, якої вчать мобілізованого?
vitaliiangel
Якщо ви не в курсі, то кожен може цілком легально мати неавтоматичну довгоствольну зброю - гвинтівку, помповик і т п. І давно. Отакі "раби". Дурниці типу "та ви ж їх постріляєте" може казати тільки той, хто не знає, про що говорить.
Додано: Вів 23 кві, 2024 19:15
Додано: Вів 23 кві, 2024 19:27
Помирають навіть професійні спортсмени які регулярно проходять обстеження.
Додано: Вів 23 кві, 2024 19:30
vitaliiangel
....... ви самі собі відповісте на питання , а що ви будете робити з автоматом, або інший ?
При першому пострілі чи приходу міни ,більшість кине зброю і почне внеплановий відхід .
Я стільки раз це бачив ... )))
Ще деяка частина , впаде і буде головою землю рити , волати , дехто по великому сходе чи по маленькому .
Тільки дуже не багато воїнів буде знати що робити .
Тому що є бойове злагодження , котре треба ще відтренувати . Та іще багато речей про які ви не здогадуєтесь( ПРОТОКОЛ БОЮ ).
Хоть джавелини , гранати , будь що роздай , ви нічого не зробите без підготовки .
Так от влада намагаєтся зібрати людей і провести злагодження , щоб дехто не почав недоносити свої ексрименти до вбиральні ще не вилазя за компьютера , бо дуже переймається за себе .
Додано: Вів 23 кві, 2024 19:35
Додано: Вів 23 кві, 2024 20:06
А колаборантів хто по-твоєму підривав та підриває?
Хто здобував важливу інформацію?
Багато хто загинув, багато хто дійсно в тюрязі з допитами ФСБ.
Але так, скопом, всіх людей звинуватити шо вони ніякого супротиву не організували...
Тебе там і близько не було, до спецпризначенців ти ніякого відношення не маєш, аби шось ляпнуть?
ТРО це була поспіхом організована оборона, але все-таки вона теж була, хлопці теж бились.
Додано: Вів 23 кві, 2024 20:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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