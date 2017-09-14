ТРО це була поспіхом організована оборона, але все-таки вона теж була, хлопці теж бились.
Хлопці герої за свої наміри і патріотизм. Але ця історія має вивчатись не лише як приклад героїзму, а і приклад як НЕ МОЖНА організовувати спротив. Покласти кілька десятків патріотів за пів години без єдиної втрати з боку орків, сам розумієш що це. Щодо ефективності дій партизанів.. можеш навести хоч приблизні цифри взірваних авто колаборантів за час окупації? Щоб оцінити, чи можна розраховувати, що при умовній окупації Харкова там треба буде 2 чи більше бригади орків відволікти?
Багато хто загинув, багато хто дійсно в тюрязі з допитами ФСБ.
Я по це і казав. За доволі короткий період ядро спротиву переловили і все. так завжди у кожному суспільстві: без активного ядра решта маси буде тихо на кухнях сидіти. Це не приниження херсонців, так буде в кожному місті. Це звичайна картина. Тому надія лише на ЗСУ., без нього партизани нічого не зроблять.
всіх людей звинуватити шо вони ніякого супротиву не організували...
Це не звинувачення. Звинувачення, якщо б могли , а не зробили. Не можуть. Доведено. І не треба на це розраховувати.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 20:23, всього редагувалось 3 разів.
Наче ніякого наступу на літо не планується а так насипають. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що у новому пакеті допомоги Сполученого Королівства для України будуть мільйони набоїв, сотні одиниць техніки та далекобійні ракети Storm Shadow. Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Варшаві в вівторок на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, у продовження анонсу пресслужби британського уряду. "Сьогодні ми йдемо ще далі: ми надамо Україні додаткові пів мільярда фунтів, досягнувши 3 млрд фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. Ми надамо їм рекордно великий пакет допомоги", – заявив Ріші Сунак. Він зазначив, що до пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, 60 човнів для здійснення водних рейдів, засоби протиповітряної оборони, ще одна партія далекобійних високоточних ракет Storm Shadow. Раніше у повідомленні пресслужби зазначали, що йдеться про понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки – захищені автомобілі Husky, бронемашини і десятки машин підвищеної прохідності.
США після тривалої перерви готують посилений пакет озброєнь для України вартістю1 млрд доларів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників. Пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою, повідомили чиновники на умовах анонімності.
Відомо, що ця зброя уже знаходиться на складах у Польщі та Німеччині та може бути передана до кінця тижня.
Бетон написав:❗️Величезні черги в центрах видачі паспортів у Варшаві, – ЗМІ
Пишуть, що «не працює система», але дітям та жінкам видають документи.
Ага, синхронизация. Сказочные
Я вам раджу як можна скоріше поїхати до Польщі . Маму нашпигуйте грошми , дітямь положіть ..... Далі поки промовчу ....
Йді до війська , тобто н*хуй? А ти хто?
Забыл спросить куда и кого мне шпиговать😅 Ясен пень я детям положу. Ясен пень я выеду. Такой интересный, как будто выпускают
Зачем мне шпиговать, когда у меня пол ляма налогов забрали, а взамен выдали довідки з банку про наявність рахунків і валютообмінні квитанції. Я всё задекларирую и спокойно заберу с собой Ну как спокойно, это в правовой стране спокойно. Юриста лучше взять
холява написав:vitaliiangel ....... ви самі собі відповісте на питання , а що ви будете робити з автоматом, або інший ?
При першому пострілі чи приходу міни ,більшість кине зброю і почне внеплановий відхід . Я стільки раз це бачив ... ))) Ще деяка частина , впаде і буде головою землю рити , волати , дехто по великому сходе чи по маленькому . Тільки дуже не багато воїнів буде знати що робити . Тому що є бойове злагодження , котре треба ще відтренувати . Та іще багато речей про які ви не здогадуєтесь( ПРОТОКОЛ БОЮ ). Хоть джавелини , гранати , будь що роздай , ви нічого не зробите без підготовки . Так от влада намагаєтся зібрати людей і провести злагодження , щоб дехто не почав недоносити свої ексрименти до вбиральні ще не вилазя за компьютера , бо дуже переймається за себе .
Тоже думал об этом... Конечно, ожидать от любителей с оружием боевой сноровки как у хорошо обученной ДРГ не нужно. Но на безрыбье и рак рыба.
В Харькове у меня есть пример парня лет 20-25 лет, который в первые дни получил автомат взамен своих паспортных данных, которые были записаны раздававшим оружие сбушниками. Было ли это законным? Думаю, что с натяжкой да - видел Закон от 22.02.2022 года, который избавлял граждан Украины от ответственности за убийства оккупантов, в том числе оружием на которое у них нет разрешения. Потом голову СБУ в Харькове пытались привлечь к ответственности в том числе и за это.
Что же он делал парень с автоматом? С группой таких же как и он, под руководством неясно до конца кого именно (вероятно старшего товарища с военной подготовкой) держали оборону в северной части города. Помогло ли это отстоять город? Конечно, же. Боялся ли он? Да. Смог преодолеть страх? Да.
Парень этот, Виктор, был ранен миной в ногу (сильно раздроблены и удалены какие-то кости в одной ноге, нет мышцы), теперь сильно хромает. Но ... такой парень. Пытается немного наивно, по молодости восстановиться и даже приходит тренироваться к боксерам. Видно, что раньше занимался. Видно правильно его родители воспитали. Таким сыном можно гордиться.
В этой связи считаю, что раздать населению с прифронтовых районов оружие с боеприпасами не помешает. Хотя бы для собственной защиты, что вполне соответствует и Конституции Украины. Ведь оккупант и убийца идет к нам с оружием. Защита должна быть против него соответствующая. Конечно, если это все не будет мешать ВСУ.