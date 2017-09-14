Додано: Вів 23 кві, 2024 20:12



ТРО це була поспіхом організована оборона, але все-таки вона теж була, хлопці теж бились.







Багато хто загинув, багато хто дійсно в тюрязі з допитами ФСБ.







всіх людей звинуватити шо вони ніякого супротиву не організували...





Хлопці герої за свої наміри і патріотизм.Але ця історія має вивчатись не лише як приклад героїзму, а і приклад як НЕ МОЖНА організовувати спротив. Покласти кілька десятків патріотів за пів години без єдиної втрати з боку орків, сам розумієш що це.Щодо ефективності дій партизанів.. можеш навести хоч приблизні цифри взірваних авто колаборантів за час окупації?Щоб оцінити, чи можна розраховувати, що при умовній окупації Харкова там треба буде 2 чи більше бригади орків відволікти?Я по це і казав. За доволі короткий період ядро спротиву переловили і все. так завжди у кожному суспільстві: без активного ядра решта маси буде тихо на кухнях сидіти.Це не приниження херсонців, так буде в кожному місті. Це звичайна картина. Тому надія лише на ЗСУ., без нього партизани нічого не зроблять.Це не звинувачення. Звинувачення, якщо б могли , а не зробили. Не можуть. Доведено. І не треба на це розраховувати.