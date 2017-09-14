Ukrainian написав:Наче ніякого наступу на літо не планується а так насипають.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що у новому пакеті допомоги Сполученого Королівства для України будуть мільйони набоїв, сотні одиниць техніки та далекобійні ракети Storm Shadow.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Варшаві в вівторок на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, у продовження анонсу пресслужби британського уряду.
"Сьогодні ми йдемо ще далі: ми надамо Україні додаткові пів мільярда фунтів, досягнувши 3 млрд фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. Ми надамо їм рекордно великий пакет допомоги", – заявив Ріші Сунак.
Він зазначив, що до пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, 60 човнів для здійснення водних рейдів, засоби протиповітряної оборони, ще одна партія далекобійних високоточних ракет Storm Shadow.
Раніше у повідомленні пресслужби зазначали, що йдеться про понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки – захищені автомобілі Husky, бронемашини і десятки машин підвищеної прохідності.
Такие сообщения похожи на фейки для россиян. Идет война и правдивых данных о поставляемых вооружениях в сми не найти никогда. Это как технические данные о российских ракетах читать в википедии. Там много чего напишут, очень далекого от правды.
Главное на вторник у нас вопрос продолжения принятия решения о выделения военной помощи из США. И только потом Байден все окончательно подпишет, после чего можно ожидать улучшение снабжения ребят на фронте.