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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7842784378447845
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 21:30

  Ukrainian написав:Наче ніякого наступу на літо не планується а так насипають.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що у новому пакеті допомоги Сполученого Королівства для України будуть мільйони набоїв, сотні одиниць техніки та далекобійні ракети Storm Shadow.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Варшаві в вівторок на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, у продовження анонсу пресслужби британського уряду.
"Сьогодні ми йдемо ще далі: ми надамо Україні додаткові пів мільярда фунтів, досягнувши 3 млрд фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. Ми надамо їм рекордно великий пакет допомоги", – заявив Ріші Сунак.
Він зазначив, що до пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, 60 човнів для здійснення водних рейдів, засоби протиповітряної оборони, ще одна партія далекобійних високоточних ракет Storm Shadow.
Раніше у повідомленні пресслужби зазначали, що йдеться про понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки – захищені автомобілі Husky, бронемашини і десятки машин підвищеної прохідності.


Такие сообщения похожи на фейки для россиян. Идет война и правдивых данных о поставляемых вооружениях в сми не найти никогда. Это как технические данные о российских ракетах читать в википедии. Там много чего напишут, очень далекого от правды.

Главное на вторник у нас вопрос продолжения принятия решения о выделения военной помощи из США. И только потом Байден все окончательно подпишет, после чего можно ожидать улучшение снабжения ребят на фронте.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 21:33

  fler написав:Де freeze? Останнє повідомлення 10 квітня. За моїми останніми даними у морпіхів все добре. 200-х немає.

А ЛАД появился? Харьков под обстрелом и не чем попало, а КАБами.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 21:38

buratinyo

Что же он делал парень с автоматом? С группой таких же как и он, под руководством неясно до конца кого именно (вероятно старшего товарища с военной подготовкой) держали оборону в северной части города. Помогло ли это отстоять город? Конечно, же. Боялся ли он? Да. Смог преодолеть страх? Да.



Такие примеры прекрасно работали также в Нико, Чернигове, Сумах.
В чем секрет? Именно в том, что эти парни были приданы к ЗСУ. Есть единый руководящий центр.
В этом центре есть:
1. Вся развединформацию по всему городу и подходам , информация по небу (вражеские самолеты и БПЛА) информация по вылетам дальних ракет.
2. Необходимые знания и умения управлять войсками более чем взвода.
3. Подвоз БК, отвоз раненых и другая логистика, включая еду.
4. Обеспечение связью, то есть управление всеми, возможность перемещения с одних участков на более опасные необходимых сил.

Тогда мотивированные патриотичные аматоры с калашами под управлением являются грозной силой
Без управления даже тысячи разрозненных профессионалов с калашами обречены.

Вариант «город сдан, но у каждого дома есть калаш и теперь орки будут бояться» - вообще самый проигрышный. Каждого автоматчика по одному разоружат. По очереди.,


А ЛАД появился?


Он читает.
Почему ушел в R/O можно догадываться, но возможно когда-то сам расскажет.
Hotab
 
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