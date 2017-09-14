ТРО це була поспіхом організована оборона, але все-таки вона теж була, хлопці теж бились.
Хлопці герої за свої наміри і патріотизм. Але ця історія має вивчатись не лише як приклад героїзму, а і приклад як НЕ МОЖНА організовувати спротив. Покласти кілька десятків патріотів за пів години без єдиної втрати з боку орків, сам розумієш що це. Щодо ефективності дій партизанів.. можеш навести хоч приблизні цифри взірваних авто колаборантів за час окупації? Щоб оцінити, чи можна розраховувати, що при умовній окупації Харкова там треба буде 2 чи більше бригади орків відволікти?
Багато хто загинув, багато хто дійсно в тюрязі з допитами ФСБ.
Я по це і казав. За доволі короткий період ядро спротиву переловили і все. так завжди у кожному суспільстві: без активного ядра решта маси буде тихо на кухнях сидіти. Це не приниження херсонців, так буде в кожному місті. Це звичайна картина. Тому надія лише на ЗСУ., без нього партизани нічого не зроблять.
всіх людей звинуватити шо вони ніякого супротиву не організували...
Це не звинувачення. Звинувачення, якщо б могли , а не зробили. Не можуть. Доведено. І не треба на це розраховувати.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 20:23, всього редагувалось 3 разів.
Наче ніякого наступу на літо не планується а так насипають. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що у новому пакеті допомоги Сполученого Королівства для України будуть мільйони набоїв, сотні одиниць техніки та далекобійні ракети Storm Shadow. Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Варшаві в вівторок на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, у продовження анонсу пресслужби британського уряду. "Сьогодні ми йдемо ще далі: ми надамо Україні додаткові пів мільярда фунтів, досягнувши 3 млрд фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. Ми надамо їм рекордно великий пакет допомоги", – заявив Ріші Сунак. Він зазначив, що до пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, 60 човнів для здійснення водних рейдів, засоби протиповітряної оборони, ще одна партія далекобійних високоточних ракет Storm Shadow. Раніше у повідомленні пресслужби зазначали, що йдеться про понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки – захищені автомобілі Husky, бронемашини і десятки машин підвищеної прохідності.
США після тривалої перерви готують посилений пакет озброєнь для України вартістю1 млрд доларів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників. Пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою, повідомили чиновники на умовах анонімності.
Відомо, що ця зброя уже знаходиться на складах у Польщі та Німеччині та може бути передана до кінця тижня.
холява написав:vitaliiangel ....... ви самі собі відповісте на питання , а що ви будете робити з автоматом, або інший ?
При першому пострілі чи приходу міни ,більшість кине зброю і почне внеплановий відхід . Я стільки раз це бачив ... ))) Ще деяка частина , впаде і буде головою землю рити , волати , дехто по великому сходе чи по маленькому . Тільки дуже не багато воїнів буде знати що робити . Тому що є бойове злагодження , котре треба ще відтренувати . Та іще багато речей про які ви не здогадуєтесь( ПРОТОКОЛ БОЮ ). Хоть джавелини , гранати , будь що роздай , ви нічого не зробите без підготовки . Так от влада намагаєтся зібрати людей і провести злагодження , щоб дехто не почав недоносити свої ексрименти до вбиральні ще не вилазя за компьютера , бо дуже переймається за себе .
Тоже думал об этом... Конечно, ожидать от любителей с оружием боевой сноровки как у хорошо обученной ДРГ не нужно. Но на безрыбье и рак рыба.
В Харькове у меня есть пример парня лет 20-25 лет, который в первые дни получил автомат взамен своих паспортных данных, которые были записаны раздававшим оружие сбушниками. Было ли это законным? Думаю, что с натяжкой да - видел Закон от 22.02.2022 года, который избавлял граждан Украины от ответственности за убийства оккупантов, в том числе оружием на которое у них нет разрешения. Потом голову СБУ в Харькове пытались привлечь к ответственности в том числе и за это.
Что же он делал парень с автоматом? С группой таких же как и он, под руководством неясно до конца кого именно (вероятно старшего товарища с военной подготовкой) держали оборону в северной части города. Помогло ли это отстоять город? Конечно, же. Боялся ли он? Да. Смог преодолеть страх? Да.
Парень этот, Виктор, был ранен миной в ногу (сильно раздроблены и удалены какие-то кости в одной ноге, нет мышцы), теперь сильно хромает. Но ... такой парень. Пытается немного наивно, по молодости восстановиться и даже приходит тренироваться к боксерам. Видно, что раньше занимался. Видно правильно его родители воспитали. Таким сыном можно гордиться.
В этой связи считаю, что раздать населению с прифронтовых районов оружие с боеприпасами не помешает. Хотя бы для собственной защиты, что вполне соответствует и Конституции Украины. Ведь оккупант и убийца идет к нам с оружием. Защита должна быть против него соответствующая. Конечно, если это все не будет мешать ВСУ.
Ukrainian написав:Наче ніякого наступу на літо не планується а так насипають. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що у новому пакеті допомоги Сполученого Королівства для України будуть мільйони набоїв, сотні одиниць техніки та далекобійні ракети Storm Shadow. Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Варшаві в вівторок на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, у продовження анонсу пресслужби британського уряду. "Сьогодні ми йдемо ще далі: ми надамо Україні додаткові пів мільярда фунтів, досягнувши 3 млрд фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. Ми надамо їм рекордно великий пакет допомоги", – заявив Ріші Сунак. Він зазначив, що до пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, 60 човнів для здійснення водних рейдів, засоби протиповітряної оборони, ще одна партія далекобійних високоточних ракет Storm Shadow. Раніше у повідомленні пресслужби зазначали, що йдеться про понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки – захищені автомобілі Husky, бронемашини і десятки машин підвищеної прохідності.
Такие сообщения похожи на фейки для россиян. Идет война и правдивых данных о поставляемых вооружениях в сми не найти никогда. Это как технические данные о российских ракетах читать в википедии. Там много чего напишут, очень далекого от правды.
Главное на вторник у нас вопрос продолжения принятия решения о выделения военной помощи из США. И только потом Байден все окончательно подпишет, после чего можно ожидать улучшение снабжения ребят на фронте.
Что же он делал парень с автоматом? С группой таких же как и он, под руководством неясно до конца кого именно (вероятно старшего товарища с военной подготовкой) держали оборону в северной части города. Помогло ли это отстоять город? Конечно, же. Боялся ли он? Да. Смог преодолеть страх? Да.
Такие примеры прекрасно работали также в Нико, Чернигове, Сумах. В чем секрет? Именно в том, что эти парни были приданы к ЗСУ. Есть единый руководящий центр. В этом центре есть: 1. Вся развединформацию по всему городу и подходам , информация по небу (вражеские самолеты и БПЛА) информация по вылетам дальних ракет. 2. Необходимые знания и умения управлять войсками более чем взвода. 3. Подвоз БК, отвоз раненых и другая логистика, включая еду. 4. Обеспечение связью, то есть управление всеми, возможность перемещения с одних участков на более опасные необходимых сил.
Тогда мотивированные патриотичные аматоры с калашами под управлением являются грозной силой Без управления даже тысячи разрозненных профессионалов с калашами обречены.
Вариант «город сдан, но у каждого дома есть калаш и теперь орки будут бояться» - вообще самый проигрышный. Каждого автоматчика по одному разоружат. По очереди.,
А ЛАД появился?
Он читает. Почему ушел в R/O можно догадываться, но возможно когда-то сам расскажет.