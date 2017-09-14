І там цирк, уже в Сенаті хотіли заблокувати допомогу, поки всі намагання трампістів відкинуто.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 21:53
І там цирк, уже в Сенаті хотіли заблокувати допомогу, поки всі намагання трампістів відкинуто.
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:03
Он читает.
Почему ушел в R/O можно догадываться, но возможно когда-то сам расскажет.[/quote]
Хороша новина .
Я колись нагрубив ЛАДу і дуже переймався як він перестав писати .
Фрііз - це гарний воїн .Його просто не взяти .Сподіваюсь що він зараз жив здоров і відпочиває .
Скоріше би надали війскову допомогу нам ,та й можно перепочити трохи нашім хлопцям .....
Ще дуже переймаюсь за Сібаріта ....
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Германии при переслідуваннях власної держави, тероризмі і пр. будут выдавать аналог загран паспорта reiseausweis. Так что отказ в услугах - только ускорит интеграцию украинцев за границей.
Такое есть, скорее всего, во всех странах ЕС
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:34
Дух закона чи буква закона? Наочна відповідь. А потім дивуют
У суді було підтверджено факт проживання обвинуваченого однією сім’єю з цивільною дружиною та її неповнолітніми дітьми. Відповідну довідку видав виконавчий комітет Козельщинської селищної ради.
Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними. Шлюбні стосунки не оформляли, бо «не думали, що це має якесь значення», зізналася жінка. За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.
Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Адже його батьківство не доведено відповідним законним чином (на підставі ст. 122 чи ч. 2 ст. 125, ст. 126 Сімейного кодексу України).
Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.
Як отаке одночасно уживається з відмовою неплательщикам аліментів - хз.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 кві, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:39
Детройт стає все кумеднішим))
detroytred
Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так?
Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:44
Спочатку, як із отим морпіхом читаємо текст.
Де чітко і однозначно:
*У суді було підтверджено факт проживання обвинуваченого однією сім’єю з цивільною дружиною та її неповнолітніми дітьми. Відповідну довідку видав виконавчий комітет Козельщинської селищної ради.
Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними.*
Якщо б суд відмовив на підставі сумніву в оцьому, то тоді ніяких питань.
Але знов читаємо текст, де чітко і однозначно про причину рішення суду.
Все написано чітше нікуди...
І свідоцтво про народження не змінює суті. Ніяк.
Який сенс по другому разу...
А потім Детройт унылый і простині пише.
Кумеднішим стає Хотаб.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 кві, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:45
Не ускоріт .
В мене два плем,яника за кордоном .Моряки .
Так їм що в Німеччині що в Польщі кажуть ДЕР АУС .
З того що я читав написаного вами ,........ їдьте за ради Бога .
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:48
Цей Детройт порвався, несіть нового))
detroytred
Хто в свідоцтві про народження дітей в графі «батько»? 😅
Якщо нікого, то читайте процедуру всиновлення.
А то у вас «жінка сказала що він батько»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 22:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:55
Якраз той рідкісний випадок, коли я згоден з прихильниками спирітизму та анімізму в судочинстві (якщо забути про справжні мотиви конкретного рішення)
По нормальному - відстрочка за 3+ дітей повинна надаватися не просто за відсутності заборгованості по аліментах, а взагалі при сукупному щомісячному доходові сім"ї > кількість її членів * середня з/п в Україні. Тобто 5*~15 000 = 75 000грн при 3х дітях. (або принаймі по мінімалці на кожного, тобто >40 000грн).
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:58
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