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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7843784478457846>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 21:53


І там цирк, уже в Сенаті хотіли заблокувати допомогу, поки всі намагання трампістів відкинуто.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:03

  Hotab написав:А ЛАД появился?


Он читает.
Почему ушел в R/O можно догадываться, но возможно когда-то сам расскажет.[/quote]

Хороша новина .
Я колись нагрубив ЛАДу і дуже переймався як він перестав писати .
Фрііз - це гарний воїн .Його просто не взяти .Сподіваюсь що він зараз жив здоров і відпочиває .

Скоріше би надали війскову допомогу нам ,та й можно перепочити трохи нашім хлопцям .....
Ще дуже переймаюсь за Сібаріта ....
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Германии при переслідуваннях власної держави, тероризмі і пр. будут выдавать аналог загран паспорта reiseausweis. Так что отказ в услугах - только ускорит интеграцию украинцев за границей.
Такое есть, скорее всего, во всех странах ЕС
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:34

Дух закона чи буква закона? Наочна відповідь. А потім дивуют

У суді було підтверджено факт проживання обвинуваченого однією сім’єю з цивільною дружиною та її неповнолітніми дітьми. Відповідну довідку видав виконавчий комітет Козельщинської селищної ради.

Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними. Шлюбні стосунки не оформляли, бо «не думали, що це має якесь значення», зізналася жінка. За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.

Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Адже його батьківство не доведено відповідним законним чином (на підставі ст. 122 чи ч. 2 ст. 125, ст. 126 Сімейного кодексу України).
https://varta1.com.ua/news/na-poltavshc ... 79874.html

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.

Як отаке одночасно уживається з відмовою неплательщикам аліментів - хз.
https://buh.ligazakon.net/news/227176_b ... v-mekhanzm
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 кві, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:39

Детройт стає все кумеднішим))

detroytred

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.



Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так?
Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:44

  Hotab написав:detroytred

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.



Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так?
Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.

Спочатку, як із отим морпіхом читаємо текст.
Де чітко і однозначно:
*У суді було підтверджено факт проживання обвинуваченого однією сім’єю з цивільною дружиною та її неповнолітніми дітьми. Відповідну довідку видав виконавчий комітет Козельщинської селищної ради.

Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними.*

Якщо б суд відмовив на підставі сумніву в оцьому, то тоді ніяких питань.
Але знов читаємо текст, де чітко і однозначно про причину рішення суду.

Все написано чітше нікуди...
І свідоцтво про народження не змінює суті. Ніяк.
Який сенс по другому разу...
А потім Детройт унылый і простині пише.

Кумеднішим стає Хотаб.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 кві, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:45

  Бетон написав:В Германии при переслідуваннях власної держави, тероризмі і пр. будут выдавать аналог загран паспорта reiseausweis. Так что отказ в услугах - только ускорит интеграцию украинцев за границей.
Такое есть, скорее всего, во всех странах ЕС


Не ускоріт .
В мене два плем,яника за кордоном .Моряки .
Так їм що в Німеччині що в Польщі кажуть ДЕР АУС .

З того що я читав написаного вами ,........ їдьте за ради Бога .
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:48

Цей Детройт порвався, несіть нового))

detroytred

Кумеднішим стає Хотаб.


Хто в свідоцтві про народження дітей в графі «батько»? 😅

Якщо нікого, то читайте процедуру всиновлення.
А то у вас «жінка сказала що він батько» :lol:

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%B6%D1%8F
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 22:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:55

  detroytred написав:Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними. Шлюбні стосунки не оформляли, бо «не думали, що це має якесь значення», зізналася жінка. За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.

Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Адже його батьківство не доведено відповідним законним чином (на підставі ст. 122 чи ч. 2 ст. 125, ст. 126 Сімейного кодексу України).
https://varta1.com.ua/news/na-poltavshc ... 79874.html

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.

Як отаке одночасно уживається з відмовою неплательщикам аліментів - хз.
https://buh.ligazakon.net/news/227176_b ... v-mekhanzm

Якраз той рідкісний випадок, коли я згоден з прихильниками спирітизму та анімізму в судочинстві :roll: (якщо забути про справжні мотиви конкретного рішення)
По нормальному - відстрочка за 3+ дітей повинна надаватися не просто за відсутності заборгованості по аліментах, а взагалі при сукупному щомісячному доходові сім"ї > кількість її членів * середня з/п в Україні. Тобто 5*~15 000 = 75 000грн при 3х дітях. (або принаймі по мінімалці на кожного, тобто >40 000грн).
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:58

Американские сенаторы одобрили пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он будет принят в ближайшее время
23 апреля 2024, 17:16 GMT
Обновлено 45 минут назад

Американский Сенат в рамках процедурного голосования одобрил пакет помощи в размере 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня, несколькими днями ранее принятый Палатой представителей Конгресса. Окончательно он будет принят в ближайшее время.

Он включает четыре законопроекта: о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а четвертое предложение содержит потенциальный запрет TikTok и закон REPO, который даст добро на продажу российских активов, подвергшихся аресту.
...
Во вторник сенаторы обсуждают, удастся ли им договориться о быстром принятии законопроекта или придется ждать до среды, чтобы утвердить его.

До голосования по окончательному варианту со всеми поправками отводится 30 часов — то есть законопроект должен быть утвержден к вечеру среды или вновь отправлен на доработку в нижнюю палату, что, по мнению большинства аналитиков, маловероятно.
...

https://www.bbc.com/russian/articles/c043dvy8v80o
yanyura
 
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