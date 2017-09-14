Хто в свідоцтві про народження дітей в графі «батько»? 😅
По трєтьому разу)))
Очевидно, що ніхто. Бо було інакше, то це було б вказано в справі.
Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини. Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д. А ОФОРМИТИ можуть у будь-який момент заявою: Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за їх заявою; за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини; за рішенням суду (частина друга статті 125 Сімейного кодексу України). https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/
Тобто справа ЛИШЕ в формальності -- оформленні. В бамажці. В букві закону про надання відстрочки.
Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так? Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.
"Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей." А detroytred вимагає від ТЦК здійснити посадовий злочин. Зовсім ку-ку.
detroytred написав:Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними. Шлюбні стосунки не оформляли, бо «не думали, що це має якесь значення», зізналася жінка. За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.
Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Адже його батьківство не доведено відповідним законним чином (на підставі ст. 122 чи ч. 2 ст. 125, ст. 126 Сімейного кодексу України). https://varta1.com.ua/news/na-poltavshc ... 79874.html
Якраз той рідкісний випадок, коли я згоден з прихильниками спирітизму та анімізму в судочинстві (якщо забути про справжні мотиви конкретного рішення) По нормальному - відстрочка за 3+ дітей повинна надаватися не просто за відсутності заборгованості по аліментах, а взагалі при сукупному щомісячному доходові сім"ї > кількість її членів * середня з/п в Україні. Тобто 5*~15 000 = 75 000грн при 3х дітях. (або принаймі по мінімалці на кожного, тобто >40 000грн).
Хто ж не згоден-то буде. Батько ухиляється від обов'язків сплачувати, звісно повинен лишитися й права на відстрочку.
Мова була -- як це уживається з див. вище. судовим рішенням і підходом ТЦК. Бо формально він батько. Крапка.
Давно. Суд відмовляє бо належним чином не доведено батьківство (ні в свідоцтві він не батько, ні процедуру всиновлення не проведено), але Детройту не доходить))
Але мені найбільше тупізм батьків прикольний. Ну хоча б після початку війни пожертвуйте ви тими виплатами матері-одиначці та «забронюйте» батька: оформіть його батьківство належним чином . Ні, спрацьовує жадібність.
А Детройт підтримує на двох стільцях сидіти: як каже муха і сіську цмудити бо батька нема, а як служити - я батько))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так? Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.
"Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей." А detroytred вимагає від ТЦК здійснити посадовий злочин. Зовсім ку-ку.
Зовсім КУ-КУ це невміння прочитати весь текст повідомлення і його думку. А думка там --- або так (по букві закону), або інакше - по духу закону. А не тут рибу загортаємо...
Це пропонував Детройт. Інших пропозицій не було. Не треба вигадувати.
Давно. Суд відмовляє бо належним чином не доведено батьківство (ні в свідоцтві він не батько, ні процедуру всиновлення не проведено), але Детройту не доходить))
Але мені найбільше тупізм батьків прикольний. Ну хоча б після початку війни пожертвуйте ви тими виплатами матері-одиначці та «забронюйте» батька: оформіть його батьківство належним чином . Ні, спрацьовує жадібність.